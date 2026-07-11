В Курской области резервуар для зерна поврежден из-за атаки ВСУ

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Резервуар для хранения зерна поврежден в результате атаки ВСУ на город Рыльск в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он отметил, что всего за сутки сбиты 96 вражеских БПЛА, а ВСУ 145 раз применили артиллерию по отселенным районам и 16 раз атаковали территорию региона беспилотниками с взрывными устройствами.