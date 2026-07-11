В Курской области резервуар для зерна поврежден из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ повреждена крыша резервуара для хранения зерна в городе Рыльске, пострадавших нет.
- За сутки было сбито 96 вражеских БПЛА, ВСУ 145 раз применили артиллерию по отселенным районам и 16 раз атаковали территорию региона беспилотниками с взрывными устройствами.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Резервуар для хранения зерна поврежден в результате атаки ВСУ на город Рыльск в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Он отметил, что всего за сутки сбиты 96 вражеских БПЛА, а ВСУ 145 раз применили артиллерию по отселенным районам и 16 раз атаковали территорию региона беспилотниками с взрывными устройствами.
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