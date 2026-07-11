В Казахстане в аэропорту произошел инцидент с Ан-12, пострадавших нет

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту Жезказгана самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.

На борту самолета находились 6 членов экипажа и 10 пассажиров.

Пострадавших в результате инцидента нет, генеральный директор АО "Жезказган Эйр" подтвердил проведение мероприятий для обеспечения безопасности полетов.

АЛМА-АТА, 11 июл - РИА Новости. Инцидент с самолетом Ан-12 произошел в аэропорту Жезказгана в центральном Казахстане, предварительно, из-за повреждения шасси, пострадавших нет, сообщает казахстанский портал Инцидент с самолетом Ан-12 произошел в аэропорту Жезказгана в центральном Казахстане, предварительно, из-за повреждения шасси, пострадавших нет, сообщает казахстанский портал Nur.kz

"Инцидент с самолетом произошел в аэропорту Жезказгана. Ан-1 2 с 6 членами экипажа и 10 пассажирами совершил аварийную посадку. Предварительно, у лайнера было повреждено шасси", - сообщает информационный ресурс.

Генеральный директор АО "Жезказган Эйр" Нурлан Лебаев подтвердил интернет-изданию, что 10 июля на территории аэропорта произошло авиационное событие с воздушным судном Ан-12. По его словам, пострадавших нет.

Также он отметил, что на территории аэропорта проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о статусе рейсов у своих авиакомпаний.