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В Казахстане в аэропорту произошел инцидент с Ан-12, пострадавших нет - РИА Новости, 11.07.2026
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14:08 11.07.2026
В Казахстане в аэропорту произошел инцидент с Ан-12, пострадавших нет

Nur.kz: в аэропорту Жезказгана Ан-12 совершил аварийную посадку

© РИА Новости / Дмитрий Петроченко | Перейти в медиабанкСамолет "АН-12"
Самолет АН-12 - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Петроченко
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Самолет "АН-12". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Жезказгана самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.
  • На борту самолета находились 6 членов экипажа и 10 пассажиров.
  • Пострадавших в результате инцидента нет, генеральный директор АО "Жезказган Эйр" подтвердил проведение мероприятий для обеспечения безопасности полетов.
АЛМА-АТА, 11 июл - РИА Новости. Инцидент с самолетом Ан-12 произошел в аэропорту Жезказгана в центральном Казахстане, предварительно, из-за повреждения шасси, пострадавших нет, сообщает казахстанский портал Nur.kz.
"Инцидент с самолетом произошел в аэропорту Жезказгана. Ан-12 с 6 членами экипажа и 10 пассажирами совершил аварийную посадку. Предварительно, у лайнера было повреждено шасси", - сообщает информационный ресурс.
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Генеральный директор АО "Жезказган Эйр" Нурлан Лебаев подтвердил интернет-изданию, что 10 июля на территории аэропорта произошло авиационное событие с воздушным судном Ан-12. По его словам, пострадавших нет.
Также он отметил, что на территории аэропорта проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о статусе рейсов у своих авиакомпаний.
Ан-12 - советский четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ имени Антонова в конце 1950-х годов. Воздушное судно предназначено для перевозки грузов, техники и пассажиров.
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