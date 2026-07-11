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JAXA испытало экспериментальный аппарат многократного взлета и посадки - РИА Новости, 11.07.2026
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11:08 11.07.2026
JAXA испытало экспериментальный аппарат многократного взлета и посадки

JAXA испытало экспериментальный аппарат многократного взлета и посадки RV-X

© Кадр трансляцииЯпонское аэрокосмическое агентство JAXA провело первое летное испытание экспериментального аппарата RV-X
Японское аэрокосмическое агентство JAXA провело первое летное испытание экспериментального аппарата RV-X - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Кадр трансляции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японское аэрокосмическое агентство JAXA провело первое летное испытание экспериментального аппарата RV-X.
  • Аппарат поднялся примерно на 11 метров, переместился горизонтально примерно на 16 метров и успешно приземлился на полигоне.
ТОКИО, 11 июл — РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA провело первое летное испытание экспериментального аппарата в рамках разработки многоразовой ракеты: он поднялся примерно на 11 метров и успешно приземлился.
Как сообщило агентство в своем канале в YouTube, испытание прошло в субботу на полигоне в городе Носиро префектуры Акита.
По данным JAXA, экспериментальный аппарат RV-X поднялся примерно на 11 метров, затем переместился в горизонтальном направлении примерно на 16 метров и приземлился по плану. Полет продолжался около 40 секунд.
Экспериментальный аппарат RV-X представляет собой конусообразную конструкцию высотой около 7,3 метра с двигателем для взлета и посадки.
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