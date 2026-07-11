JAXA испытало экспериментальный аппарат многократного взлета и посадки

Краткий пересказ от РИА ИИ Японское аэрокосмическое агентство JAXA провело первое летное испытание экспериментального аппарата RV-X.

Аппарат поднялся примерно на 11 метров, переместился горизонтально примерно на 16 метров и успешно приземлился на полигоне.

ТОКИО, 11 июл — РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA провело первое летное испытание экспериментального аппарата в рамках разработки многоразовой ракеты: он поднялся примерно на 11 метров и успешно приземлился.

Как сообщило агентство в своем канале в YouTube, испытание прошло в субботу на полигоне в городе Носиро префектуры Акита.

По данным JAXA, экспериментальный аппарат RV-X поднялся примерно на 11 метров, затем переместился в горизонтальном направлении примерно на 16 метров и приземлился по плану. Полет продолжался около 40 секунд.