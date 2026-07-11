Испанцы впервые пропустили! Но для главной сенсации ЧМ-2026 этого мало

Сборная Испании по футболу выстрадала победу над бельгийцами в рамках 1/4 финала чемпионата мира, который принимают США, Канада и Мексика. РИА Новости Спорт делится впечатлениями от самого тяжелого матча чемпионов Европы на нынешнем мундиале и прогнозирует серьезные проблемы "фурии рохе" в полуфинале ЧМ-2026 против великолепной команды Франции.

Европа доминирует

Несмотря на провалы сборных Германии, Нидерландов и Португалии, команды Старого Света доминируют на нынешнем ЧМ. Шесть из восьми команд — участниц четвертьфинала представляют европейские страны, а в двух парах они и вовсе устроят очные противостояния.

В одной из них испанцы встретятся с бельгийцами. Первые не знают поражений, сыграли вничью лишь на старте и больше осечек себе не позволяли. Более того, эта "фурия роха" выбила португальцев с Криштиану Роналду. И ни разу не пропустила за пять встреч! Что, конечно, поражает и указывает на справедливость суждений тех, кто называл испанцев и их крутого юношу Ламина Ямаля главными фаворитами турнира.

Бельгийцы же участие в четвертьфинале выстрадали.

Окей, в 1/8 финала они разгромили американцев после скандального звонка Дональда Трампа в ФИФА (справедливость восторжествовала), однако до этого был тяжелейший матч против Сенегала, когда пришлось отыгрываться со счета 0:2, и две ничьи в группе против не самых сильных Ирана и Египта.

В общем, никто в успех "красных дьяволов" в Калифорнии не верил.

Победители Евро-2024 неприятно удивили

Но не проиграли. Потому что Испания не должна была проигрывать сборной Бельгии, еще и лишившейся Юри Тилеманса из-за травмы на разминке. Снова сложилось ощущение, что "фурия роха" на режиме энергосбережения хотела провести встречу, однако в этот раз фаворитам расслабиться не дали.

Хотя все складывалось как по старому конспекту. Испания прибрала мяч и, полностью обезопасив свои владения от вражеских атак, начала искать ключи к воротам Тибо Куртуа. Поначалу это выглядело скучно, но на 30-й минуте стало интереснее, ведь "фурия роха" открыла счет. Фабиан Руис, заменивший в основе Педри, добил после удара Дани Ольмо и неудачного спасения от Куртуа, парировавшего мяч перед собой.

Чемпионы Европы окончательно почувствовали себя недостижимыми для соперника. И тут же были скинуты с небес на землю: перед перерывом бельгийцы первым же ударом в створ впервые огорчили испанцев на ЧМ-2026. Сделал это Шарль Де Кетеларе, головой замкнув навес Тимоти Кастаня.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Эпизод матча ЧМ-2026 Испания - Бельгия © REUTERS / Kai Pfaffenbach Эпизод матча ЧМ-2026 Испания - Бельгия

Событие получилось историческим. Рекордная сухая серия вратаря сборной Испании Унаи Симона на ЧМ прервалась на отметке 649 минут.

Бельгийцы воодушевились! Во втором тайме испанцы занервничали, ведь с таким отпором они на этом мировом первенстве не сталкивались. Настолько не все хорошо было у "фурии рохи", что ее два защитника не разобрались в штрафной, и после скидки головой от одного мяч прилетел в руку другому... Но это не пенальти, английский судья Майкл Оливер даже видеоповтор смотреть не стал.

И только все наладилось, как новое потрясение для "красных дьяволов": пришлось менять основного вратаря Куртуа, который ценой травмы потащил удар

Микеля Оярсабаля и покинул поле в слезах. Ему на замену вышел Сенне Ламменс из "МЮ". Вынужденная перестановка, ставшая роковой.

© REUTERS / Hannah McKay Тибо Куртуа © REUTERS / Hannah McKay Тибо Куртуа

До дополнительного времени резервный голкипер бельгийцев не выстоял, хотя сначала Симон чуть не начудил. Кевин Де Брейне не смог наказать далеко вышедшего испанца и забросить тому мяч за шиворот. Да и прямо перед финальным свистком Симон вновь потерял ворота, будто морально посыпавшись!

Но вернемся к Ламменсу, который, в отличие от испанца, на 88-й минуте ошибся результативно и похоронил надежды "красных дьяволов" на полуфинал. Совсем не размялся, не вошел в важнейшую игру Сенне... И выстрел Пау Кубарси издали отбил перед собой. Какая же досада! Только-только вышедший на замену Микель Мерино, герой матча с португальцами, добил и отправил бельгийцев вместе с появившимися на поле Ромелу Лукаку и "нашим" Акселем Витселем в аэропорт Лос-Анджелеса.

© REUTERS / Hannah McKay Футболисты сборной Испании © REUTERS / Hannah McKay Футболисты сборной Испании

Битва непобежденных

И главных фаворитов ЧМ-2026 по версии суперкомпьютера Opta ожидает болельщиков в полуфинале, что автоматически делает его "скрытым финалом".

Испанцы встретятся с французами, которые накануне со счетом 2:0 обыграли чемпионов Африки марокканцев благодаря голам великолепного Килиана Мбаппе, ведущего бомбардирскую гонку с аргентинцем Лионелем Месси (у обоих по восемь мячей на турнире), и обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле (пять голов). Впрочем, мог и вовсе быть разгром, реализуй Мбаппе в первом тайме пенальти. Но от этого триумф "трехцветных" не выглядит менее мощно: шесть побед в шести встречах, в четырех из которых команда не пропустила. Тяжелейшее испытание для испанцев!

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