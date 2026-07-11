Хелиеваара и Паттен второй раз выиграли Уимблдон в парном разряде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финн Харри Хелиеваара и британец Генри Паттен стали победителями Уимблдона в парном разряде.
- Хелиеваара и Паттен обыграли Марсело Аревало и Мате Павича со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Финн Харри Хелиеваара и британец Генри Паттен стали победителями Уимблдона в парном разряде, который проходит на травяных кортах Лондона.
В финале посеянные под первым номером Хелиеваара и Паттен обыграли со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) сальвадорца Марсело Аревало и хорвата Мате Павича, у которых был шестой номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.
Хелиевааре 37 лет, Паттену - 30. Они во второй раз в карьере выиграли Уимблдон (2024, 2026). Также они в паре становились победителями Australian Open и итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в 2025 году.
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