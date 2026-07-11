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Казанский УНИКС подписал контракт с баскетболистом Гудумаком - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Баскетбол
 
19:44 11.07.2026
Казанский УНИКС подписал контракт с баскетболистом Гудумаком

Казанский УНИКС подписал контракт с баскетболистом Александром Гудумаком

© Petukhov_IvanАлександр Гудумак
Александр Гудумак - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Petukhov_Ivan
Александр Гудумак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский УНИКС подписал контракт с баскетболистом Александром Гудумаком.
  • Соглашение с 33-летним российским форвардом заключено по схеме «1+1».
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Казанский УНИКС подписал контракт с баскетболистом Александром Гудумаком, сообщается на сайте клуба Единой лиги ВТБ.
Соглашение с 33-летним российским форвардом заключено по схеме "1+1".
В прошлом сезоне Гудумак представлял московский клуб МБА-МАИ, которому помог завоевать первый в истории клуба Кубок России, а также выйти в плей-офф национального первенства. Средние показатели форварда в турнире составили 8,1 очка, 3,0 подбора и 1,1 передачи за 16 минут 54 секунды на площадке.
Ранее в составе московского ЦСКА Гудумак стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2013, 2014). Также форвард выступал за саратовский "Автодор", "Нижний Новгород", красноярский "Енисей" и краснодарский "Локомотив-Кубань", в составе которого в сезоне-2024/25 он принял участие в Матче всех звезд Единой лиги.
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