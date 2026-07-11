Казанский УНИКС подписал контракт с баскетболистом Гудумаком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский УНИКС подписал контракт с баскетболистом Александром Гудумаком.
- Соглашение с 33-летним российским форвардом заключено по схеме «1+1».
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Казанский УНИКС подписал контракт с баскетболистом Александром Гудумаком, сообщается на сайте клуба Единой лиги ВТБ.
Соглашение с 33-летним российским форвардом заключено по схеме "1+1".
В прошлом сезоне Гудумак представлял московский клуб МБА-МАИ, которому помог завоевать первый в истории клуба Кубок России, а также выйти в плей-офф национального первенства. Средние показатели форварда в турнире составили 8,1 очка, 3,0 подбора и 1,1 передачи за 16 минут 54 секунды на площадке.
Ранее в составе московского ЦСКА Гудумак стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2013, 2014). Также форвард выступал за саратовский "Автодор", "Нижний Новгород", красноярский "Енисей" и краснодарский "Локомотив-Кубань", в составе которого в сезоне-2024/25 он принял участие в Матче всех звезд Единой лиги.