Замминистра обороны помог участнику СВО ускорить оформление гражданства

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель министра обороны РФ Виталий Шулика провел личный прием граждан.

Иностранный гражданин, участник СВО, обратился с просьбой ускорить оформление российского гражданства, и замминистра обороны поручил органам военного управления решить этот вопрос в приоритетном порядке.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Виталий Шулика провел личный прием граждан, в ходе которого, в частности, помог иностранному гражданину - участнику СВО ускорить оформление российского гражданства, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, замминистра обороны РФ - руководитель аппарата министерства, генерал-полковник Шулика провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной министра.

По информации ведомства, в ходе мероприятия гражданин иностранного государства, отслуживший один год по контракту в зоне СВО, обратился с просьбой ускорить процесс подготовки документов, необходимых для оформления гражданства РФ, чтобы заключить новый контракт.

"Он поделился своим положительным опытом службы в мотострелковом полку в зоне СВО и отметил, что хотел бы вернуться в свое подразделение. Замминистра обороны РФ поручил органам военного управления в приоритетном порядке направить необходимые от военного ведомства документы для предоставления обратившемуся гражданства РФ, взять на контроль вопросы постановки на воинский учет, оформления удостоверения ветерана боевых действий, а также возвращения на службу в его воинскую часть", - отметили в Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что в ходе приема граждан обсуждались вопросы реализации мер социальной поддержки членов семей участников специальной военной операции.

"В частности, вдова военнослужащего обратилась с вопросами, касающимися трудностей при оформлении документов для начисления положенных ей выплат... Вопрос был оперативно проработан, дано соответствующее поручение для оформления и обеспечения выплат в ближайшее время в полном объеме", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, прием граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на регулярной основе.