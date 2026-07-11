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Замминистра обороны помог участнику СВО ускорить оформление гражданства - РИА Новости, 11.07.2026
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15:25 11.07.2026 (обновлено: 15:45 11.07.2026)
Замминистра обороны помог участнику СВО ускорить оформление гражданства

Замглавы Минобороны Шулика помог бойцу СВО ускорить оформление гражданства РФ

© Фото : Минобороны РоссииЗаместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Виталий Шулика провел личный прием граждан
Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Виталий Шулика провел личный прием граждан - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Минобороны России
Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Виталий Шулика провел личный прием граждан
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра обороны РФ Виталий Шулика провел личный прием граждан.
  • Иностранный гражданин, участник СВО, обратился с просьбой ускорить оформление российского гражданства, и замминистра обороны поручил органам военного управления решить этот вопрос в приоритетном порядке.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Виталий Шулика провел личный прием граждан, в ходе которого, в частности, помог иностранному гражданину - участнику СВО ускорить оформление российского гражданства, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, замминистра обороны РФ - руководитель аппарата министерства, генерал-полковник Шулика провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной министра.
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По информации ведомства, в ходе мероприятия гражданин иностранного государства, отслуживший один год по контракту в зоне СВО, обратился с просьбой ускорить процесс подготовки документов, необходимых для оформления гражданства РФ, чтобы заключить новый контракт.
"Он поделился своим положительным опытом службы в мотострелковом полку в зоне СВО и отметил, что хотел бы вернуться в свое подразделение. Замминистра обороны РФ поручил органам военного управления в приоритетном порядке направить необходимые от военного ведомства документы для предоставления обратившемуся гражданства РФ, взять на контроль вопросы постановки на воинский учет, оформления удостоверения ветерана боевых действий, а также возвращения на службу в его воинскую часть", - отметили в Минобороны.
Также в ведомстве сообщили, что в ходе приема граждан обсуждались вопросы реализации мер социальной поддержки членов семей участников специальной военной операции.
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"В частности, вдова военнослужащего обратилась с вопросами, касающимися трудностей при оформлении документов для начисления положенных ей выплат... Вопрос был оперативно проработан, дано соответствующее поручение для оформления и обеспечения выплат в ближайшее время в полном объеме", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Как пояснили в ведомстве, прием граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на регулярной основе.
В конце мая экс-замглавы МВД России Шулика был переведен в министерство обороны РФ и стал заместителем главы ведомства Андрея Белоусова. Новый замминистра обороны стал руководителем аппарата министерства.
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