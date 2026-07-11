Минцифры поддержало идею разъяснения новых законов на "Госуслугах"

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры России поддержало инициативу о создании системы оповещения и разъяснения новых законов через «Госуслуги».

На «Госуслугах» есть конструктор рассылок, который позволяет быстро запускать информационные кампании для всех пользователей или отдельных групп.

Для работы механизма рассылки необходимо, чтобы содержательную часть предоставляли компетентные органы власти: материалы должны готовить и направлять в Минцифры соответствующие ведомства или Минюст России.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минцифры России поддержало инициативу о создании системы оповещения и разъяснения новых законов через "Госуслуги" и готово обеспечить техническую возможность массовой рассылки таких уведомлений, следует из ответа замглавы Минцифры Сергея Цветкова на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым 19 мая направили обращение в Минцифры с предложением создать на "Госуслугах" отдельную систему оповещения и разъяснения законов, вступивших в силу или вступающих в силу в ближайшее время.

"Минцифры России концептуально поддерживает предложенную вами инициативу, направленную на повышение правовой информированности граждан, и готово обеспечить техническую возможность массовой рассылки таких уведомлений и размещения соответствующей информации на ЕПГУ ("Госуслугах" - ред.)", - сказано в документе.

В министерстве отметили, что на "Госуслугах" есть конструктор адресных и региональных рассылок, который позволяет быстро запускать информационные кампании как для всех пользователей, так и для отдельных групп по заданным критериям.

В ведомстве подчеркнули, что для работы этого механизма нужно, чтобы содержательную часть рассылок централизованно предоставляли компетентные органы власти: материалы должны готовить и направлять в Минцифры те ведомства, которые отвечают за соответствующую сферу, либо Минюст России.

Там уже уточнили, что для эффективного взаимодействия каждое ведомство должно будет назначить ответственного сотрудника по каждому нормативному акту.