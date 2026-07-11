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Голдин набрал 14 очков за "Майами" в матче Летней лиги НБА - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Баскетбол
 
01:25 11.07.2026
Голдин набрал 14 очков за "Майами" в матче Летней лиги НБА

Голдин набрал 14 очков за "Майами" в матче против "Милуоки" в Летней лиге НБА

© Фото : TwitterВладислав Голдин
Владислав Голдин - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Twitter
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Майами Хит» обыграл «Милуоки Бакс» в матче Летней лиги НБА со счетом 119:86.
  • Российский центровой «Майами» Владислав Голдин набрал 14 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 результативные передачи.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Майами Хит" обыграл "Милуоки Бакс" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 119:86 (26:31, 30:25, 29:7, 34:23). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Хит" Райан Конвелл, набравший 19 очков. Российский центровой "Майами" Владислав Голдин провел на паркете 19 минут 54 секунды, набрал 14 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 результативные передачи.
Голдину 25 лет. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года, а после него подписал двусторонний контракт с "Майами". В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе "Майами" девять матчей, проводя на паркете в среднем менее трех минут. В конце июня СМИ сообщили, что "Майами" сделал квалификационное предложение Голдину.
В сезоне-2024/25 россиянин выступал за "Мичиган Вулверинз" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и дошел до стадии третьего раунда "Мартовского безумия". Тогда центровой принял участие в 37 матчах, в среднем за игру он набирал 16,6 очка, а также делал 7,0 подбора и 1,4 блокшота.
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БаскетболСпортВладислав ГолдинМайами Хит
 
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