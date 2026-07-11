World Gymnastics поприветствовала решение МОК о снятии санкции с россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация гимнастики приветствовала решение Международного олимпийского комитета снять рекомендации об ограничениях в отношении россиян.

Исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.

World Gymnastics подчеркивает приверженность сотрудничеству с МОК и олимпийским движением для укрепления единства и целостности международного спорта.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) на своем сайте опубликовала заявление, в котором приветствовала решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять рекомендации об ограничениях в отношении россиян.

Исполком МОК во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.

« "World Gymnastics приветствует решения, принятые исполнительным комитетом МОК 7 июля, и подчеркивает свою давнюю позицию о том, что спорт должен оставаться независимым от политических соображений и продолжать предоставлять нейтральную площадку, способствующую единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности среди спортсменов и спортивных сообществ по всему миру", - говорится в заявлении.

World Gymnastics подчеркивает свою приверженность "тесному сотрудничеству с МОК и олимпийским движением в укреплении единства и целостности международного спорта".