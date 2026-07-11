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World Gymnastics поприветствовала решение МОК о снятии санкции с россиян - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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10:04 11.07.2026 (обновлено: 13:12 11.07.2026)
World Gymnastics поприветствовала решение МОК о снятии санкции с россиян

World Gymnastics приветствует решение МОК снять ограничения в отношении россиян

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМария Борисова
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация гимнастики приветствовала решение Международного олимпийского комитета снять рекомендации об ограничениях в отношении россиян.
  • Исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
  • World Gymnastics подчеркивает приверженность сотрудничеству с МОК и олимпийским движением для укрепления единства и целостности международного спорта.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) на своем сайте опубликовала заявление, в котором приветствовала решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять рекомендации об ограничениях в отношении россиян.
Исполком МОК во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
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"World Gymnastics приветствует решения, принятые исполнительным комитетом МОК 7 июля, и подчеркивает свою давнюю позицию о том, что спорт должен оставаться независимым от политических соображений и продолжать предоставлять нейтральную площадку, способствующую единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности среди спортсменов и спортивных сообществ по всему миру", - говорится в заявлении.

World Gymnastics подчеркивает свою приверженность "тесному сотрудничеству с МОК и олимпийским движением в укреплении единства и целостности международного спорта".
Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), который отмечал, что его решение должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи. Вопрос будет рассмотрен 28 июля.
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