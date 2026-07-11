World Gymnastics поприветствовала решение МОК о снятии санкции с россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация гимнастики приветствовала решение Международного олимпийского комитета снять рекомендации об ограничениях в отношении россиян.
- Исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
- World Gymnastics подчеркивает приверженность сотрудничеству с МОК и олимпийским движением для укрепления единства и целостности международного спорта.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) на своем сайте опубликовала заявление, в котором приветствовала решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять рекомендации об ограничениях в отношении россиян.
Исполком МОК во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
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"World Gymnastics приветствует решения, принятые исполнительным комитетом МОК 7 июля, и подчеркивает свою давнюю позицию о том, что спорт должен оставаться независимым от политических соображений и продолжать предоставлять нейтральную площадку, способствующую единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности среди спортсменов и спортивных сообществ по всему миру", - говорится в заявлении.
World Gymnastics подчеркивает свою приверженность "тесному сотрудничеству с МОК и олимпийским движением в укреплении единства и целостности международного спорта".
Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), который отмечал, что его решение должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи. Вопрос будет рассмотрен 28 июля.
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