В США раскрыли секретный план Германии по помощи ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ На юге Германии функционирует секретный завод компании Helsing SE, который производит дроны для ВСУ, пишет The New York Times.

Руководство компании Helsing опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, поэтому название компании нигде не фигурирует, а в случае угрозы производство можно демонтировать и переместить за один день.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На юге Германии функционирует секретный завод компании Helsing SE, который производит дроны для ВСУ, пишет На юге Германии функционирует секретный завод компании Helsing SE, который производит дроны для ВСУ, пишет The New York Times.

"Название компании Helsing нигде не фигурирует: руководство опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, учитывая, что тысячи собранных здесь дронов были задействованы в боевых действиях на Украине . В случае угрозы завод можно демонтировать и переместить в течение одного дня. В производстве задействовано около сотни рабочих, которые проходят тщательную проверку на благонадежность и подписывают соглашения о неразглашении", — говорится в публикации.

Как пишет издание, основным продуктом компании стал ударный дрон HX-2. Он весит 12 килограммов, работает с помощью искусственного интеллекта и стоит около 17,5 тысяч евро.

По данным NYT, Helsing SE была создана в 2021 году на средства венчурной фирмы основателя Spotify Даниэля Эка. Ее соучредителем стал экс-советник Министерства обороны Германии Гундберт Шерф.

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