В США раскрыли секретный план Германии по помощи ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юге Германии функционирует секретный завод компании Helsing SE, который производит дроны для ВСУ, пишет The New York Times.
- Руководство компании Helsing опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, поэтому название компании нигде не фигурирует, а в случае угрозы производство можно демонтировать и переместить за один день.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На юге Германии функционирует секретный завод компании Helsing SE, который производит дроны для ВСУ, пишет The New York Times.
"Название компании Helsing нигде не фигурирует: руководство опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, учитывая, что тысячи собранных здесь дронов были задействованы в боевых действиях на Украине. В случае угрозы завод можно демонтировать и переместить в течение одного дня. В производстве задействовано около сотни рабочих, которые проходят тщательную проверку на благонадежность и подписывают соглашения о неразглашении", — говорится в публикации.
Как пишет издание, основным продуктом компании стал ударный дрон HX-2. Он весит 12 килограммов, работает с помощью искусственного интеллекта и стоит около 17,5 тысяч евро.
По данным NYT, Helsing SE была создана в 2021 году на средства венчурной фирмы основателя Spotify Даниэля Эка. Ее соучредителем стал экс-советник Министерства обороны Германии Гундберт Шерф.
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