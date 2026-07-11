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В США раскрыли секретный план Германии по помощи ВСУ - РИА Новости, 11.07.2026
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19:44 11.07.2026 (обновлено: 19:50 11.07.2026)
В США раскрыли секретный план Германии по помощи ВСУ

NYT: в Германии работает секретный завод, производящий дроны для ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Германии функционирует секретный завод компании Helsing SE, который производит дроны для ВСУ, пишет The New York Times.
  • Руководство компании Helsing опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, поэтому название компании нигде не фигурирует, а в случае угрозы производство можно демонтировать и переместить за один день.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На юге Германии функционирует секретный завод компании Helsing SE, который производит дроны для ВСУ, пишет The New York Times.
"Название компании Helsing нигде не фигурирует: руководство опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, учитывая, что тысячи собранных здесь дронов были задействованы в боевых действиях на Украине. В случае угрозы завод можно демонтировать и переместить в течение одного дня. В производстве задействовано около сотни рабочих, которые проходят тщательную проверку на благонадежность и подписывают соглашения о неразглашении", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, основным продуктом компании стал ударный дрон HX-2. Он весит 12 килограммов, работает с помощью искусственного интеллекта и стоит около 17,5 тысяч евро.
По данным NYT, Helsing SE была создана в 2021 году на средства венчурной фирмы основателя Spotify Даниэля Эка. Ее соучредителем стал экс-советник Министерства обороны Германии Гундберт Шерф.
Минобороны России в апреле опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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