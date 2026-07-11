Генконсульство на Пхукете поддерживает связь с друзьями умершего Брейкина

БАНГКОК, 11 июл - РИА Новости. Генеральное консульство России на таиландском острове Пхукет знает о смерти на нем известного российского актера Дмитрия Брейкина и поддерживает связь с его друзьями, сообщил РИА Новости глава российского консульского учреждения Егор Иванов.

Брейкин, который скончался в возрасте 27 лет, известен российскому зрителю по таким фильмам и сериалам, как "Лихач", "Такси под прикрытием", "Тайны следствия", "Ментовские войны" и другим.