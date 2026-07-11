Генконсульство на Пхукете поддерживает связь с друзьями умершего Брейкина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский актер Дмитрий Брейкин скончался на таиландском острове Пхукет от желудочного кровотечения.
- Родные артиста сообщили, что его нашли без сознания на улице, после чего он был доставлен в больницу.
- Генеральное консульство России на Пхукете знает о смерти актера и поддерживает связь с его друзьями.
- Официального уведомления таиландских властей о смерти Брейкина пока не было.
БАНГКОК, 11 июл - РИА Новости. Генеральное консульство России на таиландском острове Пхукет знает о смерти на нем известного российского актера Дмитрия Брейкина и поддерживает связь с его друзьями, сообщил РИА Новости глава российского консульского учреждения Егор Иванов.
Новгородский театр драмы имени Достоевского, где служил Брейкин, в субботу сообщил о его смерти. Родные актера рассказали СМИ, что, по их информации, Дмитрий скончался от желудочного кровотечения в одной из больниц Пхукета, куда он был доставлен ранним утром 10 июля после того, как его нашли лежащим без сознания на улице у торгового центра в 4.00 утра (00.00 мск).
"Официального уведомления таиландских властей о смерти российского актера Дмитрия Брейкина пока не было. Информация о его кончине нам поступила от друзей покойного, с которыми мы сейчас находимся на связи", - сообщил агентству генеральный консул РФ в городе Пхукет.
Брейкин, который скончался в возрасте 27 лет, известен российскому зрителю по таким фильмам и сериалам, как "Лихач", "Такси под прикрытием", "Тайны следствия", "Ментовские войны" и другим.