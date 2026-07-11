Гарбузов: фабрики в Москве почти на 60% нарастили выпуск шоколадных изделий

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. С января по май текущего года столичные фабрики нарастили выпуск шоколадных изделий на 59,9%, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

В субботу отмечается Всемирный день шоколада. Москва по праву считается одним из крупнейших центров производства кондитерских изделий в России. На предприятия города приходится каждая девятая тонна изготовленных в стране шоколадных конфет и каждая седьмая тонна упакованного шоколада. Торты, конфеты, пирожные и другие сладости в столице выпускают свыше 110 предприятий, подчеркнул Гарбузов.

"Городские меры поддержки позволяют компаниям увеличивать выпуск продукции, пополнять линейку товаров и укреплять свои позиции в отрасли. В январе — мае 2026 года московские фабрики изготовили на 59,9% больше шоколадных изделий по сравнению с тем же периодом 2025-го. При этом в столице выпустили на 25,7% больше шоколада, какао- и сахаристых изделий — почти 58 тысяч тонн", — рассказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.

Значительный вклад в развитие кондитерской отрасли столицы вносит холдинг "Объединенные кондитеры", в который входят легендарные фабрики "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский". В первом полугодии продажи в категории "шоколад" увеличились на 27%, при этом активнее всего растет спрос на молочный шоколад и изделия с начинками. Сейчас в портфеле предприятия — 197 наименований шоколада, включая 20 новинок, а до конца года появится еще семь позиций.

Также в городе растет выпуск альтернативных сладостей. Только в этом году компания "Полезный шоколад" вывела на рынок сразу несколько новинок: низкоуглеводный батончик с вишней и фундуком и батончик со вкусом халвы. В ассортименте также представлены полезная выпечка, конфеты, шоколад и пасты.

Столица является крупным индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый день в мегаполисе начинают работать порядка 150 высокотехнологичных предприятий. В настоящий момент компаниям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.