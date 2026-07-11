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Замглавы Гагаузии обвинил Кишинев в курсе на ликвидацию Молдавии - РИА Новости, 11.07.2026
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21:50 11.07.2026 (обновлено: 21:52 11.07.2026)
Замглавы Гагаузии обвинил Кишинев в курсе на ликвидацию Молдавии

Замглавы Гагаузии Узун: гагаузы 35 лет защищают государственность Молдавии

© Фото : Исполнительный Комитет ГагаузииИлья Узун
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Исполнительный Комитет Гагаузии
Илья Узун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-председатель Исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун заявил, что гагаузы на протяжении 35 лет выступают главными защитниками молдавской государственности и суверенитета.
  • Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.
  • Народное собрание Гагаузии выразило категорическое несогласие с выводами Конституционного суда.
КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Гагаузы на протяжении 35 лет выступают главными защитниками молдавской государственности и суверенитета, в то время как правые силы в Кишиневе ведут курс на ликвидацию страны, заявил вице-председатель Исполнительного комитета (правительство автономии) Гагаузии Илья Узун.
В своем видеообращении к правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (ПДС) политик отметил, что руководство Молдавии оторвано от интересов собственного населения.
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"Да и о молдавском народе вы ничего не знаете и знать не хотите, потому что вы себя считаете румынами. Вы открыто призываете к ликвидации Молдавии. А мы, гагаузы, все 35 лет защищаем молдавское государство, защищаем его независимость и суверенитет", - сказал Узун.
Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе. Народное собрание (парламент) Гагаузии в связи с этим собралось в пятницу на внеочередное заседание, трансляция которого проходила в прямом эфире на Youtube-канале гагаузского парламента. На нем глава НСГ зачитал заявление депутатов, в котором они выразили категорическое несогласие с выводами КС. Ранее парламент Молдавии, где большинство принадлежит партии ПДС, одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский в конституции и всех законах. Оппозиция внутри страны регулярно обвиняет команду президента Майи Санду в продвижении идей унионизма - потенциального слияния Молдавии с соседней Румынией, что приведет к утрате независимости.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
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