Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-председатель Исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун заявил, что гагаузы на протяжении 35 лет выступают главными защитниками молдавской государственности и суверенитета.

Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.

Народное собрание Гагаузии выразило категорическое несогласие с выводами Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Гагаузы на протяжении 35 лет выступают главными защитниками молдавской государственности и суверенитета, в то время как правые силы в Кишиневе ведут курс на ликвидацию страны, заявил вице-председатель Исполнительного комитета (правительство автономии) Гагаузии Илья Узун.

В своем видеообращении к правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (ПДС) политик отметил, что руководство Молдавии оторвано от интересов собственного населения.

"Да и о молдавском народе вы ничего не знаете и знать не хотите, потому что вы себя считаете румынами. Вы открыто призываете к ликвидации Молдавии. А мы, гагаузы, все 35 лет защищаем молдавское государство, защищаем его независимость и суверенитет", - сказал Узун.

Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе. Народное собрание (парламент) Гагаузии в связи с этим собралось в пятницу на внеочередное заседание, трансляция которого проходила в прямом эфире на Youtube-канале гагаузского парламента. На нем глава НСГ зачитал заявление депутатов, в котором они выразили категорическое несогласие с выводами КС. Ранее парламент Молдавии, где большинство принадлежит партии ПДС, одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский в конституции и всех законах. Оппозиция внутри страны регулярно обвиняет команду президента Майи Санду в продвижении идей унионизма - потенциального слияния Молдавии с соседней Румынией, что приведет к утрате независимости.