В Гагаузии раскритиковали решение КС Молдавии об ограничении прав автономии

Узун отметил, что соответствующие шаги Кишинева продиктованы "личной неприязнью" правящей партии к гагаузскому народу, однако попытки столкнуть молдаван и гагаузов обречены на провал".

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.