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В Гагаузии раскритиковали решение КС Молдавии об ограничении прав автономии - РИА Новости, 11.07.2026
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21:35 11.07.2026
В Гагаузии раскритиковали решение КС Молдавии об ограничении прав автономии

Узун: решение КС Молдавии продиктовано неприязнью властей к гагаузскому народу

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Гагаузии
Флаги Молдавии и Гагаузии - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Гагаузии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.
  • Народное собрание Гагаузии собралось на внеочередное заседание и выразило категорическое несогласие с выводами КС.
  • Вице-председатель Исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун заявил, что шаги Кишинева продиктованы «личной неприязнью» правящей партии к гагаузскому народу.
КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Решение конституционного суда Молдавии по ограничению полномочий Гагаузской автономии продиктовано "личной неприязнью" властей к гагаузскому народу, заявил в видеообращении вице-председатель Исполнительного комитета (правительство автономии) Гагаузии Илья Узун.
Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе. Народное собрание (парламент) Гагаузии в связи с этим собралось в пятницу на внеочередное заседание, трансляция которого проходила в прямом эфире на Youtube-канале гагаузского парламента. На нем глава НСГ зачитал заявление депутатов, в котором они выразили категорическое несогласие с выводами КС.
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"Власть вытерла ноги о конституцию. У этой власти есть конкретные лица и исполнители. Они сидят в Конституционном суде и в других государственных структурах, обслуживают личные капризы одного человека и одной-единственной партии", - сказал Узун. Его видеообращение опубликовано в субботу на сайте правительства автономии.
Узун отметил, что соответствующие шаги Кишинева продиктованы "личной неприязнью" правящей партии к гагаузскому народу, однако попытки столкнуть молдаван и гагаузов обречены на провал".
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
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