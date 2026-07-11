Краткий пересказ от РИА ИИ Марин Ле Пен начнет свою президентскую кампанию под лозунгом возрождения Франции.

Она добавила, что будет участвовать в президентской кампании, пока у нее будет оставаться такая возможность.

Ле Пен считает необходимым восстановить контроль над французскими границами.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Представитель правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, баллотирующаяся в президенты Франции, рассказала, что начнет свою кампанию под лозунгом возрождения страны.

Она, в частности, заявила о необходимости восстановить должный контроль над французскими границами.

По мнению Ле Пен, одни из ее основных конкурентов на грядущих выборах — центристы — продолжат продвигать линию действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Ле Пен подчеркнула, что, пока у нее будет оставаться законная возможность участвовать в президентской кампании, она продолжит это делать.

Во вторник Апелляционный суд Парижа смягчил политику приговор по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен сократили срок действия запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет ей баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и один с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.