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Ле Пен рассказала, под каким лозунгом начнет президентскую кампанию - РИА Новости, 11.07.2026
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23:21 11.07.2026 (обновлено: 23:52 11.07.2026)
Ле Пен рассказала, под каким лозунгом начнет президентскую кампанию

Ле Пен начнет президентскую кампанию под лозунгом возрождения Франции

© REUTERS / Christian HartmannМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Christian Hartmann
Марин Ле Пен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марин Ле Пен начнет свою президентскую кампанию под лозунгом возрождения Франции.
  • Она добавила, что будет участвовать в президентской кампании, пока у нее будет оставаться такая возможность.
  • Ле Пен считает необходимым восстановить контроль над французскими границами.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Представитель правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, баллотирующаяся в президенты Франции, рассказала, что начнет свою кампанию под лозунгом возрождения страны.
"Прежде всего речь идет о возрождении Франции в практическом смысле: о возрождении нашей промышленности, нашей системы здравоохранения, наших школ, нашей безопасности и нашего суверенитета", — заявила Ле Пен в интервью газете Journal du Dimanche.
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Она, в частности, заявила о необходимости восстановить должный контроль над французскими границами.
По мнению Ле Пен, одни из ее основных конкурентов на грядущих выборах — центристы — продолжат продвигать линию действующего президента страны Эммануэля Макрона.
Ле Пен подчеркнула, что, пока у нее будет оставаться законная возможность участвовать в президентской кампании, она продолжит это делать.
Во вторник Апелляционный суд Парижа смягчил политику приговор по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен сократили срок действия запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет ей баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и один с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.
После этого Ле Пен заявила, что будет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая. Она добавила, что очень скоро начнет предвыборную кампанию вместе с главой партии Жорданом Барделла.
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