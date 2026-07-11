СМИ раскрыли, какой удар получила Финляндия от России

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска.

В уведомление включены пункты Вартиус-Люття, Ниирала-Вяртсиля, Иматра-Светогорск, а также станции Выборг и Санкт-Петербург.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Финляндия получила от России уведомление о временном закрытии железнодорожных пунктов пропуска на границе, сообщает телерадиокомпания Yle.

« "Россия в четверг, 9 июля, направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска, включая Вартиус–Люття, Ниирала–Вяртсиля, Иматра–Светогорск, а также на станциях Выборг и Санкт-Петербург", — говорится в публикации.

Как отмечается, финские власти узнали об этом решении еще в конце июня, однако официальный документ получили только пару дней назад.

С 1 июля российское правительство приняло решение ограничить пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией Латвией и Эстонией. Среди них: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область), "Печоры-Псковские" (Псковская область), "Пыталово" (Псковская область).

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года. Четвертого июня 2026 года в Хельсинки в очередной раз приняли решение о том, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми.

После этих действий правительства финские города, через которые проходили туристические потоки, стали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.

В мае финская таможня сообщила, что отправит в неоплачиваемые отпуска около 100 сотрудников, работавших на границе с Россией, поскольку "нет перспектив открытия" пограничных пунктов.