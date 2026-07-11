СМИ раскрыли, какой удар получила Финляндия от России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска.
- В уведомление включены пункты Вартиус-Люття, Ниирала-Вяртсиля, Иматра-Светогорск, а также станции Выборг и Санкт-Петербург.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Финляндия получила от России уведомление о временном закрытии железнодорожных пунктов пропуска на границе, сообщает телерадиокомпания Yle.
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"Россия в четверг, 9 июля, направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска, включая Вартиус–Люття, Ниирала–Вяртсиля, Иматра–Светогорск, а также на станциях Выборг и Санкт-Петербург", — говорится в публикации.
Как отмечается, финские власти узнали об этом решении еще в конце июня, однако официальный документ получили только пару дней назад.
С 1 июля российское правительство приняло решение ограничить пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Среди них: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область), "Печоры-Псковские" (Псковская область), "Пыталово" (Псковская область).
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года. Четвертого июня 2026 года в Хельсинки в очередной раз приняли решение о том, что пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми.
После этих действий правительства финские города, через которые проходили туристические потоки, стали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.
В мае финская таможня сообщила, что отправит в неоплачиваемые отпуска около 100 сотрудников, работавших на границе с Россией, поскольку "нет перспектив открытия" пограничных пунктов.
Финские власти обвиняли Москву якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя их действия, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.