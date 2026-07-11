Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии выступили с истеричным заявлением о войне с Россией - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 11.07.2026
В Финляндии выступили с истеричным заявлением о войне с Россией

Аналитик Линден: Евросоюз ведет Финляндию к войне с Россией

© AP Photo / Adrian DennisФинские военные
Финские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Adrian Dennis
Финские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитик считает, что Финляндия рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт и призывает обратить внимание на политические силы, выступающие за курс, основанный на дипломатии.
  • Министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (FLF) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Запад втягивает Хельсинки в войну с Россией, размещая войска НАТО на территории Лапландии, заявил финский аналитик Сакари Линден.
"Финляндия все сильнее рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт, превратившись в пешку и плацдарм для западных держав. Если финны хотят избежать такого сценария, им следует отказаться от поддержки парламентских партий, проводящих агрессивную внешнюю политику, и обратить внимание на внепарламентские политические силы, выступающие за курс, основанный на дипломатии", — написал он в соцсети X.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В США раскрыли секретный план Германии по помощи ВСУ
Вчера, 19:44
По мнению аналитика, Хельсинки оказался в критической ситуации, при этом лишь немногие финны осознают всю серьезность положения.
В прошлом году министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (FLF) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. По информации минобороны Финляндии, она должна была начать работу в июне этого года.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
"Спасательный круг". В ЕС выступили с неожиданным признанием о России
Вчера, 16:19
 
В миреРоссияНАТОФинляндияХельсинки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала