Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аналитик считает, что Финляндия рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт и призывает обратить внимание на политические силы, выступающие за курс, основанный на дипломатии.
- Министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (FLF) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Запад втягивает Хельсинки в войну с Россией, размещая войска НАТО на территории Лапландии, заявил финский аналитик Сакари Линден.
"Финляндия все сильнее рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт, превратившись в пешку и плацдарм для западных держав. Если финны хотят избежать такого сценария, им следует отказаться от поддержки парламентских партий, проводящих агрессивную внешнюю политику, и обратить внимание на внепарламентские политические силы, выступающие за курс, основанный на дипломатии", — написал он в соцсети X.
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По мнению аналитика, Хельсинки оказался в критической ситуации, при этом лишь немногие финны осознают всю серьезность положения.
В прошлом году министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (FLF) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. По информации минобороны Финляндии, она должна была начать работу в июне этого года.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента