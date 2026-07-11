Рейтинг@Mail.ru
"Что подумают русские?" В Британии ответили на дерзкую выходку Каи Каллас - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 11.07.2026 (обновлено: 09:24 11.07.2026)
"Что подумают русские?" В Британии ответили на дерзкую выходку Каи Каллас

Аналитик Джерми: Россия в украинском конфликте борется за свое выживание

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми заявил, что высказывания главы евродипломатии Каи Каллас доказывают, что Россия в конфликте с Украиной борется за свое существование.
  • По мнению Джерми, прямое военное противостояние с Москвой приведет Европу к катастрофе.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас доказывают, что Россия борется за свое существование, заявил коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми в эфире YouTube-канала.
"Россия на самом деле ведет конфликт с Украиной с оборонительными целями. <…> Это экзистенциальная борьба за выживание страны. И есть веские основания считать, что речь действительно идет о выживании России. Ведь есть люди вроде Каи Каллас, главы внешней политики Евросоюза, которые прямо заявляют, что Россию нужно разделить. И что, по-вашему, должны думать русские?" — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
"Это кровавый навет": Кая Каллас наконец-то перешла красную черту
20 июня, 08:00
При этом Джерми подчеркнул, что прямое военное противостояние с Москвой неминуемо приведет континент к катастрофе.
"Лидеры НАТО, ЕС и так называемой тройки готовят Европу к войне с Россией к 2030 году. <…> Неспособная защититься от российских обычных баллистических и гиперзвуковых ракет, Европа потерпит быстрое поражение. <…> И США не захотят воевать с Россией ради Европы. <…> Думаю, в тот момент США скажут, что это не совсем то, чего они ожидали, что они не могут контролировать ступени эскалации, как считали раньше, и что они точно не хотят вступать в конфликт со страной, владеющей крупнейшим в мире ядерным арсеналом", — пояснил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Удары возмездия по Киеву вразумили Европу: готовят переговоры с Россией
4 июня, 08:00
 
В миреКайя КалласЕвропаНАТОЕвросоюзРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала