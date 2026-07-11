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Страны Балтии отрицают, что разрешали Киеву использовать небо для атак - РИА Новости, 11.07.2026
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17:57 11.07.2026
Страны Балтии отрицают, что разрешали Киеву использовать небо для атак

Страны Балтии отрицают, что разрешали Украине использовать небо для атак по РФ

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии, Литвы и Эстонии
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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Флаги Латвии, Литвы и Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временные поверенные в делах посольств Эстонии, Латвии и Литвы в Москве утверждают, что не давали разрешения Украине использовать их воздушное пространство для нанесения ударов по России.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временные поверенные в делах посольств Эстонии, Латвии и Литвы в Москве утверждают, что власти стран Балтии не давали разрешения Киеву использовать их воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.
"Временные поверенные в делах ясно повторили, что государства Балтии не открывали свое воздушное пространство для осуществления атак по целям в России", - говорится в заявлении дипломатов, опубликованном на сайте латвийского МИД.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 4 июля заявил РИА Новости, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. По его словам, прибалты "играют с огнем", предоставляя свою территорию для враждебных действий против России.
Как в апреле указывал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками на Балтике, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
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