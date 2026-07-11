Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные поверенные в делах посольств Эстонии, Латвии и Литвы в Москве утверждают, что не давали разрешения Украине использовать их воздушное пространство для нанесения ударов по России.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временные поверенные в делах посольств Эстонии, Латвии и Литвы в Москве утверждают, что власти стран Балтии не давали разрешения Киеву использовать их воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 4 июля заявил РИА Новости, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. По его словам, прибалты "играют с огнем", предоставляя свою территорию для враждебных действий против России.
Как в апреле указывал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками на Балтике, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.