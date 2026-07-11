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Джикия рассказал, какой опыт вынес из игры в Турции - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
23:27 11.07.2026 (обновлено: 23:28 11.07.2026)
Джикия рассказал, какой опыт вынес из игры в Турции

Джикия заявил, что приобрел в Турции важный опыт игры со звездными футболистами

© Фото : сайт ФК "Антальяспор"Георгий Джикия
Георгий Джикия - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : сайт ФК "Антальяспор"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Георгий Джикия перешел в московский «Локомотив» и подписал контракт на один сезон.
  • Джикия заявил, что вынес хороший опыт из игры в чемпионате Турции, выступая за «Антальяспор».
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Локомотива" Георгий Джикия заявил РИА Новости, что вынес хороший опыт из игры в чемпионате Турции.
"Локомотив" в конце июня объявил о переходе экс-капитана "Спартака". Контракт 32-летнего защитника с клубом, воспитанником которого он является, рассчитан на один сезон. До этого Джикия на протяжении года выступал за турецкий "Антальяспор".
"Я что, должен обо всем жалеть? Вынес хороший опыт, играя против звездных европейских футболистов. Это мне пригодится для дальнейшей жизни", - сказал Джикия.
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