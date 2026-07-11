Дуров сравнил ЕС с "банановыми республиками"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сравнил Евросоюз с "банановыми республиками" за манеру принятия Европарламентом законов о слежке за пользователями.

"Хотя раньше это было свойственно банановым республикам, такие трюки теперь используются ЕС для того, чтобы принимать законы о слежке ", - говорится в сообщении Дурова в соцсети X .

По словам пользователя, в парламенте ждали, пока большая часть депутатов уйдет в отпуск. Оставшееся небольшое число парламентариев применили процедуру "срочного" голосования, чтобы принять закон, утверждает пользователь.

В конце ноября совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта Chat Control 2.0, который устанавливает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе. Регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM Regulation) обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования.