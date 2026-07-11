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Дуров сравнил ЕС с "банановыми республиками" - РИА Новости, 11.07.2026
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12:16 11.07.2026
Дуров сравнил ЕС с "банановыми республиками"

Дуров сравнил ЕС с банановыми республиками из-за принятия законов о слежке

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павел Дуров сравнил Евросоюз с «банановыми республиками» из-за методов принятия законов о слежке за пользователями.
  • Европарламент принял закон Chat Control о сканировании сообщений, писем и фотографий пользователей без ордера.
  • Законопроект Chat Control 2.0 предусматривает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе и обязывает внедрять автоматическое сканирование контента до шифрования.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сравнил Евросоюз с "банановыми республиками" за манеру принятия Европарламентом законов о слежке за пользователями.
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"Хотя раньше это было свойственно банановым республикам, такие трюки теперь используются ЕС для того, чтобы принимать законы о слежке ", - говорится в сообщении Дурова в соцсети X.

Так Дуров прокомментировал пост другого пользователя соцсети X от 9 июля о принятии Европарламентом закона Chat Control о сканировании всех сообщений, писем электронной почты и фотографий пользователей без получения ордера на это.
По словам пользователя, в парламенте ждали, пока большая часть депутатов уйдет в отпуск. Оставшееся небольшое число парламентариев применили процедуру "срочного" голосования, чтобы принять закон, утверждает пользователь.
В конце ноября совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта Chat Control 2.0, который устанавливает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе. Регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM Regulation) обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования.
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