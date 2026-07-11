Онищенко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036 году — 81 год.
- Повышение продолжительности жизни на 20 лет ранее стало возможным благодаря победе над инфекциями и массовой вакцинации, но также важную роль играют привычки, физическая нагрузка и питание.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036-му - 81 год, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Сегодня показатель средней продолжительности жизни является главным индикативом качества жизни в стране. К 2030 году мы должны достигнуть показателя - 78 лет, а к 2036 году - 81 год", - сказал Онищенко.
Академик объяснил, что показатель продолжительности жизни россиян удалось повысить ранее на 20 лет за счет победы над многими инфекциями и массовой вакцинации населения. Он добавил, что продолжительность жизни во многом зависит от самого человека, а не только от системы здравоохранения. Так, сильное влияние на этот показатель оказывают привычки, физическая нагрузка и даже питание, добавил он.
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