Онищенко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036-му - 81 год, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Академик объяснил, что показатель продолжительности жизни россиян удалось повысить ранее на 20 лет за счет победы над многими инфекциями и массовой вакцинации населения. Он добавил, что продолжительность жизни во многом зависит от самого человека, а не только от системы здравоохранения. Так, сильное влияние на этот показатель оказывают привычки, физическая нагрузка и даже питание, добавил он.