Рейтинг@Mail.ru
Онищенко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 11.07.2026
Онищенко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году

Онищенко: продолжительность жизни в России за десять лет вырастет до 81 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАкадемик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036 году — 81 год.
  • Повышение продолжительности жизни на 20 лет ранее стало возможным благодаря победе над инфекциями и массовой вакцинации, но также важную роль играют привычки, физическая нагрузка и питание.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036-му - 81 год, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Сегодня показатель средней продолжительности жизни является главным индикативом качества жизни в стране. К 2030 году мы должны достигнуть показателя - 78 лет, а к 2036 году - 81 год", - сказал Онищенко.
Академик объяснил, что показатель продолжительности жизни россиян удалось повысить ранее на 20 лет за счет победы над многими инфекциями и массовой вакцинации населения. Он добавил, что продолжительность жизни во многом зависит от самого человека, а не только от системы здравоохранения. Так, сильное влияние на этот показатель оказывают привычки, физическая нагрузка и даже питание, добавил он.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Онищенко рассказал, в каком возрасте начинает стареть мозг
5 февраля, 01:56
 
ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала