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Представитель Добрынина опровергла сообщения о плохом самочувствии певца - РИА Новости, 11.07.2026
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Шоубиз
 
21:18 11.07.2026 (обновлено: 21:28 11.07.2026)
Представитель Добрынина опровергла сообщения о плохом самочувствии певца

Представитель певца Добрынина опровергла информацию об ухудшении его здоровья

© Музыка на советском телевидении/YouTubeАлександр Добрынин
Александр Добрынин - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Музыка на советском телевидении/YouTube
Александр Добрынин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель певца Александра Добрынина опровергла информацию о том, что ему понадобилась экстренная медицинская помощь.
  • По словам представителя, здоровье артиста в порядке.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Представитель певца Александра Добрынина опровергла РИА Новости информацию о том, что артисту стало плохо и понадобилась экстренная медицинская помощь, отметив, что с ним все в порядке.
"Нет, с ним все нормально", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли Добрынину понадобилась помощь медиков.
Ранее в субботу Telegram-каналах сообщалось, что Добрынин почувствовал себя плохо, поэтому пришлось вызвать скорую.
 
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