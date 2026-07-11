Представитель Добрынина опровергла сообщения о плохом самочувствии певца

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель певца Александра Добрынина опровергла информацию о том, что ему понадобилась экстренная медицинская помощь.

По словам представителя, здоровье артиста в порядке.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Представитель певца Александра Добрынина опровергла РИА Новости информацию о том, что артисту стало плохо и понадобилась экстренная медицинская помощь, отметив, что с ним все в порядке.

"Нет, с ним все нормально", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли Добрынину понадобилась помощь медиков.