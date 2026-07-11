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В ЛНР один человек пострадал из-за атаки ВСУ на парковку в Первомайске - РИА Новости, 11.07.2026
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13:04 11.07.2026 (обновлено: 13:09 11.07.2026)
В ЛНР один человек пострадал из-за атаки ВСУ на парковку в Первомайске

В Первомайске в ЛНР один человек пострадал из-за атаки ВСУ на парковку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара БПЛА ВСУ по центру Первомайска в ЛНР ранен мужчина 1987 года рождения.
  • Повреждены два легковых автомобиля.
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Один человек ранен в результате удара БПЛА ВСУ по центру Первомайска в ЛНР, сообщает правительство региона на платформе "Макс".
«
"По информации местной администрации, в разгар дня вооруженные формирования Украины при помощи БПЛА атаковали парковку в центре города. Целью стали гражданские автомобили. К сожалению, есть пострадавший", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранен мужчина 1987 года рождения, его госпитализировали.
"Также в результате атаки беспилотника повреждены два легковых автомобиля", - сообщили в правительстве.
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