Россия и МАГАТЭ договорились о практических шагах по ЗАЭС, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегации России и МАГАТЭ договорились о возможных практических шагах для улучшения ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил Михаил Ульянов.
ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Делегации России и МАГАТЭ по итогам консультаций вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) договорились о возможных практических шагах для улучшения ситуации, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу в Калининграде состоялся очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской атомной электростанции между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.
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"По итогам обсуждения был достигнут ряд общих договоренностей относительно возможных практических шагов, направленных на улучшение текущей ситуации", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.