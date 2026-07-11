Россия и МАГАТЭ договорились о практических шагах по ЗАЭС, заявил Ульянов

ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Делегации России и МАГАТЭ по итогам консультаций вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) договорились о возможных практических шагах для улучшения ситуации, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.