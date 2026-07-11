Чувашия направила в зону СВО очередной гуманитарный груз

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В рамках празднования векового юбилея легендарного конного завода имени Чапаева в Ядрине состоялась отправка 90-го гуманитарного конвоя в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства Чувашской Республики.

Собранный груз предназначен для военнослужащих пяти воинских частей, выполняющих боевые задачи в Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Формировался он усилиями органов власти, фонда "Перле", комитета семей воинов Отечества, волонтеров движения "ZOV Вурнары" и сотен неравнодушных граждан.

"Мы остаемся единым целым с нашими ребятами, поэтому регулярно отправляем им все необходимое для защиты Родины и приближения Победы. Спасибо каждому, кто участвует в этой работе", - отметил глава Чувашии Олег Николаев.

В состав груза уже по традиции вошло все, что необходимо на передовой. Основу составили пять автомобилей повышенной проходимости, а также маневренный электровелосипед. Техническую часть пополнили генераторы, электропровода, средства пожаротушения и почти сотня маскировочных сетей. Кроме того, бойцы получат продукты питания и около 1300 литров питьевой воды. В медицинскую роту направлены 70 укомплектованных тактических рюкзаков со средствами личной гигиены и нательным бельем. Для обустройства блиндажей на передовую отправлен 41 кубический метр пиломатериалов.

"Поддержка участников специальной военной операции стала общим делом для всей Чувашии. В каждом гуманитарном конвое — вклад предприятий, общественных организаций и, конечно, жителей. Такая забота дает нашим ребятам уверенность: дома их ждут и в них верят. Спасибо каждому, кто участвует. Сообща поддерживаем защитников и приближаем Победу", - отметила депутат Государственной Думы Алла Салаева.

Депутат Госсовета Чувашии Николай Малов подчеркнул, что память о поколении победителей и стремление поддержать тех, кто сегодня защищает страну, объединяет жителей Чувашии. В свою очередь, участник специальной военной операции и координатор партийного проекта "Шаг в мирную жизнь" Дмитрий Осипов подчеркнул, что совместная с жителями Ядринского округа отправка груза стала лучшим свидетельством высокого морального духа и нерушимого единства народа и армии.