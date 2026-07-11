Рейтинг@Mail.ru
Чувашия направила в зону СВО очередной гуманитарный груз - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для проекта Чувашская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Чувашская Республика
 
21:39 11.07.2026
Чувашия направила в зону СВО очередной гуманитарный груз

Чувашская Республика отправила в зону СВО 90-й гуманитарный груз

© Фото : пресс-служба правительства Чувашской РеспубликиЧувашия направила в зону СВО очередной гуманитарный груз
Чувашия направила в зону СВО очередной гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Чувашской Республики
Чувашия направила в зону СВО очередной гуманитарный груз
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В рамках празднования векового юбилея легендарного конного завода имени Чапаева в Ядрине состоялась отправка 90-го гуманитарного конвоя в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства Чувашской Республики.
Собранный груз предназначен для военнослужащих пяти воинских частей, выполняющих боевые задачи в Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Формировался он усилиями органов власти, фонда "Перле", комитета семей воинов Отечества, волонтеров движения "ZOV Вурнары" и сотен неравнодушных граждан.
"Мы остаемся единым целым с нашими ребятами, поэтому регулярно отправляем им все необходимое для защиты Родины и приближения Победы. Спасибо каждому, кто участвует в этой работе", - отметил глава Чувашии Олег Николаев.
В состав груза уже по традиции вошло все, что необходимо на передовой. Основу составили пять автомобилей повышенной проходимости, а также маневренный электровелосипед. Техническую часть пополнили генераторы, электропровода, средства пожаротушения и почти сотня маскировочных сетей. Кроме того, бойцы получат продукты питания и около 1300 литров питьевой воды. В медицинскую роту направлены 70 укомплектованных тактических рюкзаков со средствами личной гигиены и нательным бельем. Для обустройства блиндажей на передовую отправлен 41 кубический метр пиломатериалов.
"Поддержка участников специальной военной операции стала общим делом для всей Чувашии. В каждом гуманитарном конвое — вклад предприятий, общественных организаций и, конечно, жителей. Такая забота дает нашим ребятам уверенность: дома их ждут и в них верят. Спасибо каждому, кто участвует. Сообща поддерживаем защитников и приближаем Победу", - отметила депутат Государственной Думы Алла Салаева.
Депутат Госсовета Чувашии Николай Малов подчеркнул, что память о поколении победителей и стремление поддержать тех, кто сегодня защищает страну, объединяет жителей Чувашии. В свою очередь, участник специальной военной операции и координатор партийного проекта "Шаг в мирную жизнь" Дмитрий Осипов подчеркнул, что совместная с жителями Ядринского округа отправка груза стала лучшим свидетельством высокого морального духа и нерушимого единства народа и армии.
Всего с начала 2026 года Чувашия сформировала 17 гуманитарных конвоев, включая пять поставок в военные госпитали и организовала 10 дополнительных отправок имущества. Военнослужащие получили беспилотную технику, усилители сигнала для дронов, сотни тысяч квадратных метров антидроновой сетки, средства защиты, транспорт, строительные материалы, генераторы и другое необходимое оборудование.
Фильм Энергия победителей: СВО несет огромную ценность - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Николаев: фильм "Энергия победителей: СВО" несет огромную ценность
28 мая, 11:32
 
Чувашская РеспубликаОлег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала