В Чернигове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чернигове на севере Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Спустя несколько минут телеканал сообщил еще о нескольких взрывах.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.