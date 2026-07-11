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Билеты на матч ЧМ между Англией и Норвегией перепродают за миллион долларов - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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14:46 11.07.2026
Билеты на матч ЧМ между Англией и Норвегией перепродают за миллион долларов

Sky News: билеты на матч ЧМ Англия — Норвегия перепродают за миллион долларов

© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболуГарри Кейн и Джуд Беллингем
Гарри Кейн и Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболу
Гарри Кейн и Джуд Беллингем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость билетов на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии на сайте перепродажи ФИФА достигает 1 миллиона долларов.
  • Отмечается, что на платформе есть более дешевые билеты, купленные за 1285 долларов и перепроданные за 5000 долларов.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Стоимость билетов на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии на сайте перепродажи Международной федерации футбола (ФИФА) достигает 1 миллиона долларов, сообщает Sky News.
Матч между сборными Англии и Норвегии пройдет в Майами в ночь на воскресенье по московскому времени. По данным источника, два билета, изначальная стоимость которых составляла 1285 долларов, продаются за 1 млн долларов.
Отмечается, что на платформе есть более дешевые билеты, купленные за такую же цену и перепроданные за 5000 долларов.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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