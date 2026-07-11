Билеты на матч ЧМ между Англией и Норвегией перепродают за миллион долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Стоимость билетов на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии на сайте перепродажи ФИФА достигает 1 миллиона долларов.

Отмечается, что на платформе есть более дешевые билеты, купленные за 1285 долларов и перепроданные за 5000 долларов.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Стоимость билетов на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии на сайте перепродажи Международной федерации футбола (ФИФА) достигает 1 миллиона долларов, сообщает Sky News.

Матч между сборными Англии Норвегии пройдет в Майами в ночь на воскресенье по московскому времени. По данным источника, два билета, изначальная стоимость которых составляла 1285 долларов, продаются за 1 млн долларов.

Отмечается, что на платформе есть более дешевые билеты, купленные за такую же цену и перепроданные за 5000 долларов.