Билеты на матч ЧМ между Англией и Норвегией перепродают за миллион долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стоимость билетов на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии на сайте перепродажи ФИФА достигает 1 миллиона долларов.
- Отмечается, что на платформе есть более дешевые билеты, купленные за 1285 долларов и перепроданные за 5000 долларов.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Стоимость билетов на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии на сайте перепродажи Международной федерации футбола (ФИФА) достигает 1 миллиона долларов, сообщает Sky News.
Отмечается, что на платформе есть более дешевые билеты, купленные за такую же цену и перепроданные за 5000 долларов.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.