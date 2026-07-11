Краткий пересказ от РИА ИИ Ирина Величко, представитель МИД Беларуси, назвала перезахоронение сторонников фашистов Украиной аморальным.

Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области.

Величко подчеркнула, что такая практика противоречит международно-правовым нормам и статусу Украины в ООН.

ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Перезахоронение сторонников фашистов Украиной аморально, заявила РИА Новости начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.

"Наша страна в принципе не может даже оценивать такие действия, потому что они не укладываются в логику ни моральных, ни этических, ни международно-правовых норм, принимая во внимание, что все-таки Украина была одной из стран-основателей ООН за вклад в победу над фашизмом", - сказала представитель МИД на просьбу прокомментировать действия киевского режима по перезахоронению сторонников фашистов.

По словам Величко, сегодня Киев проповедует практику, которая полностью противоречит тому статусу, в котором Украина сегодня находится в Организации Объединенных Наций.

« "Это, конечно же, удар по тем странам и, в частности, по гражданам Украины, которые тоже понесли неимоверные потери. Более того, эта политика не поддерживается даже непосредственно ближайшими союзниками, в частности Польшей. И вы видите, какой сегодня разрыв интересов и контактов идет, и лишение наград, которые когда-то Украина из рук Польши получала. Поэтому мы считаем, что эта практика неправомерна", - пояснила Величко.

По ее словам, такая практика чужда и тому статусу, который Украина сегодня занимает.

"И, конечно же, она противоречит всем нормам международного права. Поэтому мы, как страна, которая потеряла каждого третьего жителя, сегодня не можем оставаться безучастными к этому. Мы поднимаем эту тему, привлекаем к ней внимание. У нас в стране проводится, как вы видите, много мероприятий. И на международных площадках мы продолжаем поддерживать историческую память и память о победителях для того, чтобы у нас было мирное небо над головой", - заключила Величко.