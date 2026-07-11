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Перезахоронение сторонников фашистов Киевом аморально, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 11.07.2026
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01:11 11.07.2026
Перезахоронение сторонников фашистов Киевом аморально, заявили в Белоруссии

МИД Белоруссии назвал аморальным перезахоронение сторонников УПА

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирина Величко, представитель МИД Беларуси, назвала перезахоронение сторонников фашистов Украиной аморальным.
  • Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области.
  • Величко подчеркнула, что такая практика противоречит международно-правовым нормам и статусу Украины в ООН.
ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Перезахоронение сторонников фашистов Украиной аморально, заявила РИА Новости начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
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"Наша страна в принципе не может даже оценивать такие действия, потому что они не укладываются в логику ни моральных, ни этических, ни международно-правовых норм, принимая во внимание, что все-таки Украина была одной из стран-основателей ООН за вклад в победу над фашизмом", - сказала представитель МИД на просьбу прокомментировать действия киевского режима по перезахоронению сторонников фашистов.
По словам Величко, сегодня Киев проповедует практику, которая полностью противоречит тому статусу, в котором Украина сегодня находится в Организации Объединенных Наций.
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"Это, конечно же, удар по тем странам и, в частности, по гражданам Украины, которые тоже понесли неимоверные потери. Более того, эта политика не поддерживается даже непосредственно ближайшими союзниками, в частности Польшей. И вы видите, какой сегодня разрыв интересов и контактов идет, и лишение наград, которые когда-то Украина из рук Польши получала. Поэтому мы считаем, что эта практика неправомерна", - пояснила Величко.
По ее словам, такая практика чужда и тому статусу, который Украина сегодня занимает.
"И, конечно же, она противоречит всем нормам международного права. Поэтому мы, как страна, которая потеряла каждого третьего жителя, сегодня не можем оставаться безучастными к этому. Мы поднимаем эту тему, привлекаем к ней внимание. У нас в стране проводится, как вы видите, много мероприятий. И на международных площадках мы продолжаем поддерживать историческую память и память о победителях для того, чтобы у нас было мирное небо над головой", - заключила Величко.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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