Сборная России потерпела первое поражение в Лиге наций по баскетболу 3x3

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужская сборная России проиграла в финале пятого игрового дня Лиги наций по баскетболу 3x3 команде Монголии со счетом 18:21.
- Ранее мужская сборная России побеждала в финалах в предыдущие четыре игровых дня и досрочно обеспечила себе первое место в конференции «Азия-1».
- Женская сборная России одержала победу в финале над командой Китая со счетом 20:14.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мужская сборная России потерпела поражение в финале пятого игрового дня Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года.
Соревнования проходят в Таншане (Китай). В двух матчах группового этапа баскетболисты сборной России обыграли команды Китая (21:16) и Казахстана (21:6). В финале игроки уступили сборной Монголии (18:21). Ранее российские баскетболисты побеждали в финалах в предыдущие четыре игровых дня и досрочно обеспечили себе первое место в конференции "Азия-1".
Женская сборная России на групповом этапе обыграла команды Монголии (16:9) и Катара (21:4). В финале россиянки одержали победу над китаянками (20:14).
Турнир завершится 12 июля, его победитель определился по сумме очков, набранных за все игровые дни. Победитель каждой из 18 конференций будет допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. При этом победа сборной России не гарантирует участия в турнире, так как Международная федерация баскетбола (FIBA) примет решение по данному вопросу позднее.
В апреле FIBA по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) сняла все ограничения с российских и белорусских юниорских сборных по баскетболу 3x3. Россияне проводят первый турнир после отстранения в 2022 году на фоне ситуации на Украине.