Сборная России потерпела первое поражение в Лиге наций по баскетболу 3x3

Турнир завершится 12 июля, его победитель определился по сумме очков, набранных за все игровые дни. Победитель каждой из 18 конференций будет допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. При этом победа сборной России не гарантирует участия в турнире, так как Международная федерация баскетбола (FIBA) примет решение по данному вопросу позднее.