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"Барселона" отказалась от матча с "Фулхэмом" из-за экс-тренера "Реала" - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
12:03 11.07.2026
"Барселона" отказалась от матча с "Фулхэмом" из-за экс-тренера "Реала"

"Барселона" отказалась от матча с "Фулхэмом" из-за экс-тренера "Реала" Арбелоа

© AP Photo / Jose BretonАльваро Арбелоа
Альваро Арбелоа - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Jose Breton
Альваро Арбелоа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Барселона» отказалась от товарищеского матча с «Фулхэмом».
  • Причиной отказа стал приход в «Фулхэм» бывшего тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа, с которым у болельщиков «Барселоны» сложились плохие отношения.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Барселона" отказалась от товарищеского матча с "Фулхэмом" после прихода в английский футбольный клуб бывшего тренера мадридского "Реала" Альваро Арбелоа.
Арбелоа был назначен на пост главного тренера "Фулхэма" 7 июля. Английский клуб рассматривался в качестве одного из потенциальных соперников "Барселоны" на товарищеском Кубке Жоана Гампера, однако "сине-гранатовые" не хотят видеть на матче Арбелоа, с которым у местных болельщиков сложились плохие отношения еще в бытность его игроком "Реала". Ситуация не стала лучше за время его работы на посту главного тренера "сливочных" в минувшем сезоне.
Арбелоа 43 года, он является воспитанником "Реала" и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014). Также он выступал за "Депортиво", английские "Ливерпуль" и "Вест Хэм". В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы.
В июне Арбелоа покинул должность главного тренера "Реала". Под руководством испанца клуб финишировал вторым в чемпионате Испании, отстав от победившей "Барселоны" на восемь очков.
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