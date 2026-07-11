"Барселона" отказалась от матча с "Фулхэмом" из-за экс-тренера "Реала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Барселона» отказалась от товарищеского матча с «Фулхэмом».
- Причиной отказа стал приход в «Фулхэм» бывшего тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа, с которым у болельщиков «Барселоны» сложились плохие отношения.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Барселона" отказалась от товарищеского матча с "Фулхэмом" после прихода в английский футбольный клуб бывшего тренера мадридского "Реала" Альваро Арбелоа.
Арбелоа был назначен на пост главного тренера "Фулхэма" 7 июля. Английский клуб рассматривался в качестве одного из потенциальных соперников "Барселоны" на товарищеском Кубке Жоана Гампера, однако "сине-гранатовые" не хотят видеть на матче Арбелоа, с которым у местных болельщиков сложились плохие отношения еще в бытность его игроком "Реала". Ситуация не стала лучше за время его работы на посту главного тренера "сливочных" в минувшем сезоне.
Арбелоа 43 года, он является воспитанником "Реала" и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014). Также он выступал за "Депортиво", английские "Ливерпуль" и "Вест Хэм". В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы.
В июне Арбелоа покинул должность главного тренера "Реала". Под руководством испанца клуб финишировал вторым в чемпионате Испании, отстав от победившей "Барселоны" на восемь очков.
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1 июля, 17:11