ВСУ обстреляли гражданские автобусы в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области повреждены гражданские автобусы в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
- Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Гражданские автобусы повреждены в результате атаки со стороны ВСУ в Запорожской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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"Пассажирские автобусы, используемые в гражданских целях, которые должны были выйти на маршрут... стали целью для оголтелых террористов... Пострадавших нет — в момент атаки в зоне поражения людей не было", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Автобусы получили повреждения, отметил он.
Губернатор подчеркнул, что киевский режим ведет войну с гражданским населением и объектами инфраструктуры.
Балицкий добавил, что на месте работают оперативные службы, оценивая ущерб.