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ВСУ обстреляли гражданские автобусы в Запорожской области - РИА Новости, 11.07.2026
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10:47 11.07.2026 (обновлено: 10:58 11.07.2026)
ВСУ обстреляли гражданские автобусы в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли гражданские автобусы в Запорожской области

© пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия обстрела Запорожской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Запорожской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия обстрела Запорожской области со стороны ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области повреждены гражданские автобусы в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
  • Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Гражданские автобусы повреждены в результате атаки со стороны ВСУ в Запорожской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"Пассажирские автобусы, используемые в гражданских целях, которые должны были выйти на маршрут... стали целью для оголтелых террористов... Пострадавших нет — в момент атаки в зоне поражения людей не было", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Автобусы получили повреждения, отметил он.
Губернатор подчеркнул, что киевский режим ведет войну с гражданским населением и объектами инфраструктуры.
Балицкий добавил, что на месте работают оперативные службы, оценивая ущерб.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
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