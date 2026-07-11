ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильская авиация нанесла удары по нескольким районам на юге Ливана.
- Беспилотники атаковали окраины населенных пунктов Кфар-Тибнит и Набатия-эль-Фаука, а самолеты ВВС нанесли удар по Набатия-эль-Фаука.
- Израильская армия также провела управляемые подрывы домов и объектов инфраструктуры в Бинт-Джбейле и Хуле.
БЕЙРУТ, 11 июл — РИА Новости. Израильская авиация в субботу нанесла удары по нескольким районам на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
«
"Израильская авиация с утра наносит удары по ряду районов на юге Ливана", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, израильские беспилотники атаковали окраины населенных пунктов Кфар-Тибнит и Набатия-эль-Фаука, а самолеты израильских ВВС нанесли удар по Набатия-эль-Фаука.
Источник добавил, что израильские военные открывали пулеметный огонь по району Набатия-эль-Фаука со стороны Кфар-Тибнита и населенного пункта Заутар на юге Ливана.
По данным собеседника агентства, также израильская армия провела несколько управляемых подрывов домов и объектов инфраструктуры в населенных пунктах Бинт-Джбейль и Хула. Он отметил, что в район было переброшено большое число бульдозеров и инженерной техники для разрушения домов и сноса объектов в ряде населенных пунктов, прежде всего в Бинт-Джбейле.