ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана, сообщил источник

По данным собеседника агентства, также израильская армия провела несколько управляемых подрывов домов и объектов инфраструктуры в населенных пунктах Бинт-Джбейль и Хула. Он отметил, что в район было переброшено большое число бульдозеров и инженерной техники для разрушения домов и сноса объектов в ряде населенных пунктов, прежде всего в Бинт-Джбейле.