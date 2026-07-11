Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Возможны корректировки в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.