Рейтинг@Mail.ru
Зверев впервые в карьере вышел в финал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:56 10.07.2026 (обновлено: 18:17 10.07.2026)
Зверев впервые в карьере вышел в финал Уимблдона

Зверев одержал победу над британцем Фери и вышел в финал Уимблдона

© INA FASSBENDERАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© INA FASSBENDER
Александр Зверев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл британца Артура Фери в полуфинальном матче Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 в пользу посеянного под вторым номером 29-летнего Зверева. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon ATP
10 июля 2026 • начало в 15:40
Завершен
Артур Фери
0 : 36:72:64:6
Александр Зверев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Зверев впервые в карьере вышел в финал Уимблдона. Теперь немец добрался до решающего матча на всех четырех турнирах Большого шлема. Также он впервые сыграет в финалах на двух мейджорах подряд. В июне он дошел до финала "Ролан Гаррос", где завоевал свой дебютный титул на турнирах Большого шлема.
В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Зверев обойдет испанца Карлоса Алькараса и впервые с мая 2025 года вернется на второе место.
Соперник Зверева определится в матче Янник Синнер (Италия, 1-й номер посева) - Новак Джокович (Сербия, 7).
Уимблдонский турнир - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Россиянка Пушкарева обыграла украинку и вышла в финал юниорского Уимблдона
Вчера, 15:50
 
ТеннисСпортЛондонИталияСербияРолан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала