МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл британца Артура Фери в полуфинальном матче Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 в пользу посеянного под вторым номером 29-летнего Зверева. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.
Wimbledon ATP
10 июля 2026 • начало в 15:40
Завершен
0 : 36:72:64:6
Зверев впервые в карьере вышел в финал Уимблдона. Теперь немец добрался до решающего матча на всех четырех турнирах Большого шлема. Также он впервые сыграет в финалах на двух мейджорах подряд. В июне он дошел до финала "Ролан Гаррос", где завоевал свой дебютный титул на турнирах Большого шлема.
В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Зверев обойдет испанца Карлоса Алькараса и впервые с мая 2025 года вернется на второе место.