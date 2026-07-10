Краткий пересказ от РИА ИИ Украинская чемпионка Европы по биатлону Юлия Журавок переехала в Россию, чтобы работать тренером в подмосковном спортивном клубе «Катай технично».

После того как украинские СМИ сообщили о ее переезде, Журавок обвинили в предательстве.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Чемпионка Европы по биатлону украинка Юлия Журавок подверглась травле на родине из-за решения переехать по работе в Россию.

В мае подмосковный спортивный клуб "Катай технично" объявил о приезде Журавок в качестве нового тренера.

« "Юлия - это живая легенда биатлона и просто невероятный боец. За ее спиной 15 лет большого спорта на международном уровне", - говорилось в сообщении "Катай технично" на странице "ВКонтакте".

В июле эта новость дошла до украинских СМИ, которые в опубликованных материалах обвинили биатлонистку в предательстве.