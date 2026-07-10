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Украинскую биатлонистку затравили на родине из-за работы в России - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Биатлон
 
11:43 10.07.2026 (обновлено: 12:36 10.07.2026)
Украинскую биатлонистку затравили на родине из-за работы в России

Украинская биатлонистка Журавок переехала в Россию для работы тренером

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБиатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Индивидуальная гонка
Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская чемпионка Европы по биатлону Юлия Журавок переехала в Россию, чтобы работать тренером в подмосковном спортивном клубе «Катай технично».
  • После того как украинские СМИ сообщили о ее переезде, Журавок обвинили в предательстве.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Чемпионка Европы по биатлону украинка Юлия Журавок подверглась травле на родине из-за решения переехать по работе в Россию.
В мае подмосковный спортивный клуб "Катай технично" объявил о приезде Журавок в качестве нового тренера.
«
"Юлия - это живая легенда биатлона и просто невероятный боец. За ее спиной 15 лет большого спорта на международном уровне", - говорилось в сообщении "Катай технично" на странице "ВКонтакте".
В июле эта новость дошла до украинских СМИ, которые в опубликованных материалах обвинили биатлонистку в предательстве.
Журавок 31 год. Она стала чемпионкой Европы в смешанной эстафете в 2018 году и серебряным призером в индивидуальной гонке в 2019-м.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Журова: Украина должна привыкать к новым правилам МОК по России
8 июля, 11:12
 
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