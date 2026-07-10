Эвакуированные жители Таганрога смогут вернуться домой через несколько дней

ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Эвакуированные из зоны ЧС жители Таганрога смогут вернуться в дома через несколько дней, им при необходимости будет предоставлена гостиница, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.