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Эвакуированные жители Таганрога смогут вернуться домой через несколько дней - РИА Новости, 10.07.2026
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14:01 10.07.2026 (обновлено: 14:09 10.07.2026)
Эвакуированные жители Таганрога смогут вернуться домой через несколько дней

Слюсарь: эвакуированные жители Таганрога скоро смогут вернуться домой

© Фото : Юрий Слюсарь/ВКонтактеГубернатор Ростовской области Юрий Слюсарь общается с эвакуированными жителями Таганрога из зоны ЧС
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь общается с эвакуированными жителями Таганрога из зоны ЧС - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Юрий Слюсарь/ВКонтакте
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь общается с эвакуированными жителями Таганрога из зоны ЧС
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории морского порта, локально введен режим чрезвычайной ситуации.
  • Из зоны ЧС эвакуированы жители, в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро детей.
  • Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жители смогут вернуться в свои дома через несколько дней, а тем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница.
ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Эвакуированные из зоны ЧС жители Таганрога смогут вернуться в дома через несколько дней, им при необходимости будет предоставлена гостиница, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Таганроге в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории морского порта, его тушат, локально введен режим чрезвычайной ситуации, сообщал губернатор утром. Предварительно, пострадавших нет. Из зоны ЧС эвакуированы жители, в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро детей.
«
"Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома. Кто-то из жителей разместился временно у родственников. Всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс"
Он уточнил, что сейчас сотрудники администрации Таганрога повторно обходят дома, чтобы убедиться, что там никого нет.
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