Эвакуированные жители Таганрога смогут вернуться домой через несколько дней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории морского порта, локально введен режим чрезвычайной ситуации.
- Из зоны ЧС эвакуированы жители, в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро детей.
- Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жители смогут вернуться в свои дома через несколько дней, а тем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница.
ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Эвакуированные из зоны ЧС жители Таганрога смогут вернуться в дома через несколько дней, им при необходимости будет предоставлена гостиница, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Таганроге в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории морского порта, его тушат, локально введен режим чрезвычайной ситуации, сообщал губернатор утром. Предварительно, пострадавших нет. Из зоны ЧС эвакуированы жители, в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро детей.
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"Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома. Кто-то из жителей разместился временно у родственников. Всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс"
Он уточнил, что сейчас сотрудники администрации Таганрога повторно обходят дома, чтобы убедиться, что там никого нет.