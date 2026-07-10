Жорже Жезуш возглавил сборную Португалии

Жезушу 71 год, последним клубом в его карьере был саудовский "Аль-Наср", за который выступает капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Под руководством Жезуша "Аль-Наср" стал чемпионом Саудовской Аравии в минувшем сезоне. Также тренер трижды приводил к чемпионству в Португалии "Бенфику", выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес с "Фламенго" и чемпионат Саудовской Аравии с "Аль-Хилялем".