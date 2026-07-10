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Жорже Жезуш возглавил сборную Португалии - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
16:51 10.07.2026 (обновлено: 17:09 10.07.2026)
Жорже Жезуш возглавил сборную Португалии

Жорже Жезуш стал главным тренером сборной Португалии по футболу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖорже Жезуш
Жорже Жезуш - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Жорже Жезуш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жорже Жезуша назначили на пост главного тренера сборной Португалии по футболу.
  • Жезуш сменил Роберто Мартинеса, под руководством которого португальцы вылетели в 1/8 финала текущего чемпионата мира, проиграв сборной Испании.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Португалец Жорже Жезуш назначен на пост главного тренера сборной Португалии по футболу, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
Условия контракта Жезуша не разглашаются. По информации газеты A Bola, специалист будет руководить сборной Португалии до 2030 года.
Жезуш сменил Роберто Мартинеса, под руководством которого португальцы вылетели в 1/8 финала текущего чемпионата мира, проиграв сборной Испании (0:1).
ЧМ по футболу 2026
06 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Португалия
0 : 1
Испания
90‎’‎ • Микель Мерино
(Ферран Торрес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Жезушу 71 год, последним клубом в его карьере был саудовский "Аль-Наср", за который выступает капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Под руководством Жезуша "Аль-Наср" стал чемпионом Саудовской Аравии в минувшем сезоне. Также тренер трижды приводил к чемпионству в Португалии "Бенфику", выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес с "Фламенго" и чемпионат Саудовской Аравии с "Аль-Хилялем".
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