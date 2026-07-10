Жорже Жезуш возглавил сборную Португалии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жорже Жезуша назначили на пост главного тренера сборной Португалии по футболу.
- Жезуш сменил Роберто Мартинеса, под руководством которого португальцы вылетели в 1/8 финала текущего чемпионата мира, проиграв сборной Испании.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Португалец Жорже Жезуш назначен на пост главного тренера сборной Португалии по футболу, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
Условия контракта Жезуша не разглашаются. По информации газеты A Bola, специалист будет руководить сборной Португалии до 2030 года.
Жезуш сменил Роберто Мартинеса, под руководством которого португальцы вылетели в 1/8 финала текущего чемпионата мира, проиграв сборной Испании (0:1).
06 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Жезушу 71 год, последним клубом в его карьере был саудовский "Аль-Наср", за который выступает капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Под руководством Жезуша "Аль-Наср" стал чемпионом Саудовской Аравии в минувшем сезоне. Также тренер трижды приводил к чемпионству в Португалии "Бенфику", выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес с "Фламенго" и чемпионат Саудовской Аравии с "Аль-Хилялем".