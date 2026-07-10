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Во Владивостоке беременная женщина выжила после падения с седьмого этажа - РИА Новости, 10.07.2026
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13:17 10.07.2026 (обновлено: 14:46 10.07.2026)
Во Владивостоке беременная женщина выжила после падения с седьмого этажа

Минздрав: во Владивостоке беременная женщина выжила после падения с 7 этажа

© Пресс-служба Минздрава ПриморьяЖенщина, выжившая после падения из окна своей квартиры на седьмом этаже во Владивостоке
Женщина, выжившая после падения из окна своей квартиры на седьмом этаже во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Пресс-служба Минздрава Приморья
Женщина, выжившая после падения из окна своей квартиры на седьмом этаже во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке женщина на 30-й неделе беременности выпала из окна квартиры на седьмом этаже и выжила.
  • Будущий ребенок не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
  • У пострадавшей диагностировали множественные ушибы мягких тканей, но не обнаружили ни одного перелома.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Беременная женщина выпала из окна своей квартиры на седьмом этаже во Владивостоке и выжила, отделавшись лишь ушибами, будущий ребенок не пострадал, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Во Владивостоке произошел... по-настоящему удивительный случай: 28-летняя женщина, находившаяся на 30-й неделе беременности, выжила после падения с седьмого этажа и получила лишь ушибы... Ультразвуковое исследование показало, что состояние плода удовлетворительное, а его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что со слов женщины известно, что ночью ей не спалось и она решила протереть окно, встала на подоконник, но поскользнулась и упала спиной вниз с седьмого этажа. На ее крик прибежала соседка и вызвала скорую помощь. Все произошло в полтретьего ночи по местного времени.
Через девять минут на место прибыла реанимационная бригада "скорой" в составе врача-анестезиолога-реаниматолога Сергея Крутилина, медицинской сестры-анестезиста Анастасии Грищенко и медицинского брата-анестезиста Валерия Червяткина.
Собеседник обратил внимание, что у пострадавшей медики обнаружили множественные ссадины грудной клетки и болезненность по всей поверхности живота, ей ввели обезболивающее, наложили воротник Шанца и шину на ногу и госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2.
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"Сам факт того, что женщина выжила после падения с такой высоты, уже можно назвать чудом. Однако результаты обследования оказались еще более удивительными: несмотря на падение с седьмого этажа, у пациентки не обнаружили ни одного перелома. Врачи диагностировали лишь множественные ушибы мягких тканей", - отметил он.
Сама женщина на видео, предоставленном РИА Новости в минздраве региона, рассказала, что очень счастлива, что все так благополучно закончилось, добавив, что в больнице замечательные врачи.
"Мой ребеночек не пострадал... Я очень счастлива, что со мной все в порядке, и что я осталась жива при таком падении с огромной высоты", - поделилась она.
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