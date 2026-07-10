У северных Курил произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане у северных Курил в 9:53 (1:53 мск) 10 июля.
- Эпицентр землетрясения находился в 81 километре восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 59 километров, подземные толчки ощущались на Парамушире силой до 2–3 баллов.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане утром в пятницу у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 81 километре восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 9.53 (1.53 мск) 10 июля. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 километров", - рассказала сейсмолог.
По данным Семеновой, землетрясение силой до 2-3 баллов ощутили на Парамушире, тревога цунами не объявлялась.
У побережья южных Курил произошло землетрясение
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