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У северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 10.07.2026
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03:18 10.07.2026
У северных Курил произошло землетрясение

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане у северных Курил в 9:53 (1:53 мск) 10 июля.
  • Эпицентр землетрясения находился в 81 километре восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 59 километров, подземные толчки ощущались на Парамушире силой до 2–3 баллов.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане утром в пятницу у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 81 километре восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 9.53 (1.53 мск) 10 июля. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 километров", - рассказала сейсмолог.
По данным Семеновой, землетрясение силой до 2-3 баллов ощутили на Парамушире, тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Вчера, 02:49
 
В миреПарамуширТихий океанСеверо-КурильскЕлена Семенова
 
 
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