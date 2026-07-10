У северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане утром в пятницу у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.