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"Ни единого шанса": в США признались в провале сделки Трампа и Зеленского - РИА Новости, 10.07.2026
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"Ни единого шанса": в США признались в провале сделки Трампа и Зеленского

Аналитик Риттер: Зеленский осознает, что Украина никогда не произведет Patriot

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скотт Риттер заявил, что производство ракет для комплексов Patriot на Украине, обещанное Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому, никогда не будет реализовано.
  • По мнению эксперта, идея производства ракет Patriot на Украине изначально обречена из-за полной некомпетентности тех, кто все это задумал.
  • Риттер считает, что проект направлен не на реальное улучшение способности Украины защитить себя, а на создание впечатления, что Украина на это способна.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Обещанное президентом США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому производство ракет для комплексов Patriot на Украине никогда не будет реализовано, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в статье на платформе Substack.
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"Проблема в том, что в вопросе производства ракет Patriot на Украине, <…> нет ни единого шанса на его воплощение. Эта идея изначально обречена из-за полной некомпетентности тех, кто все это задумал. <…> А это значит, что с самого начала американо-украинское лицензионное соглашение направлено вовсе не на реальное улучшение способности Украины защитить себя, а на то, чтобы создать у людей впечатление, будто Украина и вправду на это способна", — отметил эксперт.
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По его словам, ни Владимир Зеленский, ни Дональд Трамп не могут не понимать, что проект производства Patriot на Украине не имеет практических перспектив.
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"Украинские Patriot никогда не увидят свет. И любой, кто продает эту фантазию — включая Зеленского и Трампа — знает, что это правда. Это миф, химера, призванная сломить дух русских. <…> Но это ловушка, в которую не попадутся ни российский народ, ни его руководство. К сожалению, того же нельзя сказать ни о Зеленском, ни о Трампе", — подытожил Риттер.
В среду президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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