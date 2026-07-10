Невролог рассказал, как сохранить когнитивное здоровье

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сохранению когнитивного здоровья будут способствовать в том числе общение с людьми, контроль уровня стресса и продолжительности сна, отказ от вредных привычек, сообщил заместитель директора по научной работе, директор института мозга Российского центра неврологии и нейронаук академик Сергей Иллариошкин.