Невролог рассказал, как сохранить когнитивное здоровье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сохранению когнитивного здоровья способствуют общение с людьми, контроль уровня стресса и продолжительности сна и отказ от вредных привычек, сообщил академик Сергей Иллариошкин.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сохранению когнитивного здоровья будут способствовать в том числе общение с людьми, контроль уровня стресса и продолжительности сна, отказ от вредных привычек, сообщил заместитель директора по научной работе, директор института мозга Российского центра неврологии и нейронаук академик Сергей Иллариошкин.
В Москве 9-10 июля проходит форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
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"Меры профилактики деменции и сохранения когнитивного здоровья: поддержание уровня коммуникации и социальных контактов; физическая активность (аэробные упражнения); контроль медицинских факторов риска (АД, липиды и др.); коррекция слуха и зрения в любом возрасте; контроль уровня стресса; контроль сна; преодоление вредных привычек", - говорится в презентации академика, представленной на форуме.
По информации Иллариошкина, еще одной мерой профилактики является высокая когнитивная нагрузка, программы когнитивного тренинга.