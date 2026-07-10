Мурашко описал здоровье россиян старше трудоспособного возраста

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более половины людей старше трудоспособного возраста имеют одно хроническое инфекционное заболевание, и только 25% считают свое здоровье "хорошим", сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он добавил, что более 20% имеют инвалидность, преимущественно по причине возраст-ассоциированных заболеваний. Только 25% оценивают свое здоровье как "хорошее".