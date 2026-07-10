Мурашко описал здоровье россиян старше трудоспособного возраста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более половины людей старше трудоспособного возраста имеют как минимум одно хроническое инфекционное заболевание.
- Только 25% людей старше трудоспособного возраста оценивают свое здоровье как хорошее.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более половины людей старше трудоспособного возраста имеют одно хроническое инфекционное заболевание, и только 25% считают свое здоровье "хорошим", сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит в Москве 9-10 июля.
"Портрет человека старше трудоспособного возраста: 54% имеют, по крайней мере, одно хроническое инфекционное заболевание, это то, что мы называем "болезни-попутчики". 66% имеют синдром старческой астении (снижение с возрастом физиологического резерва организма и функций многих систем)", - сказал Мурашко в ходе форума.
Он добавил, что более 20% имеют инвалидность, преимущественно по причине возраст-ассоциированных заболеваний. Только 25% оценивают свое здоровье как "хорошее".