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Мурашко описал здоровье россиян старше трудоспособного возраста - РИА Новости, 10.07.2026
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13:08 10.07.2026 (обновлено: 17:34 10.07.2026)
Мурашко описал здоровье россиян старше трудоспособного возраста

Мурашко: 54% россиян старше трудоспособного возраста имеют хронические болезни

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПенсионеры на отдыхе
Пенсионеры на отдыхе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины людей старше трудоспособного возраста имеют как минимум одно хроническое инфекционное заболевание.
  • Только 25% людей старше трудоспособного возраста оценивают свое здоровье как хорошее.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более половины людей старше трудоспособного возраста имеют одно хроническое инфекционное заболевание, и только 25% считают свое здоровье "хорошим", сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит в Москве 9-10 июля.
"Портрет человека старше трудоспособного возраста: 54% имеют, по крайней мере, одно хроническое инфекционное заболевание, это то, что мы называем "болезни-попутчики". 66% имеют синдром старческой астении (снижение с возрастом физиологического резерва организма и функций многих систем)", - сказал Мурашко в ходе форума.
Он добавил, что более 20% имеют инвалидность, преимущественно по причине возраст-ассоциированных заболеваний. Только 25% оценивают свое здоровье как "хорошее".
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