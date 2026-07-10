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В Запорожской области человек погиб при атаке ВСУ - РИА Новости, 10.07.2026
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11:01 10.07.2026 (обновлено: 11:12 10.07.2026)
В Запорожской области человек погиб при атаке ВСУ

В Запорожской области один человек погиб при атаке ВСУ за сутки

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области один человек погиб и один ранен за минувшие сутки от атак ВСУ.
  • По данным губернатора Евгения Балицкого, в селе Зеленый Гай Васильевского муниципального округа погиб человек, а в Васильевском муниципальном округе пострадал водитель гражданского автомобиля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб и один ранен за минувшие сутки от атак ВСУ в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«

"За прошедшие сутки противник вновь предпринял ряд циничных атак на наши мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру области. К сожалению, есть пострадавшие и погибший", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".

По его данным, при атаке на село Зеленый Гай Васильевского муниципального округа погиб один человек. В Васильевском муниципальном округе пострадал водитель гражданского автомобиля, который наехал, предположительно, на мину.
В поселке Розовка Куйбышевского муниципального округа зафиксирована атака по частному домовладению, где начался пожар. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет, сообщил Балицкий.
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22 июня 2022, 17:18
 
Запорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
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