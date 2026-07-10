В Запорожской области человек погиб при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области один человек погиб и один ранен за минувшие сутки от атак ВСУ.
- По данным губернатора Евгения Балицкого, в селе Зеленый Гай Васильевского муниципального округа погиб человек, а в Васильевском муниципальном округе пострадал водитель гражданского автомобиля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб и один ранен за минувшие сутки от атак ВСУ в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
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"За прошедшие сутки противник вновь предпринял ряд циничных атак на наши мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру области. К сожалению, есть пострадавшие и погибший", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
По его данным, при атаке на село Зеленый Гай Васильевского муниципального округа погиб один человек. В Васильевском муниципальном округе пострадал водитель гражданского автомобиля, который наехал, предположительно, на мину.
В поселке Розовка Куйбышевского муниципального округа зафиксирована атака по частному домовладению, где начался пожар. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет, сообщил Балицкий.
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