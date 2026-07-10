В Госдуму внесли законопроект об упрощении закупок для субъектов России

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы и депутаты Госдумы внесли законопроект об упрощении закупочных процедур для субъектов РФ.

Законопроект предусматривает повышение предельного размера начальной максимальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 миллионов рублей до конца 2027 года.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сенаторы и депутаты Госдумы во главе со спикерами палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект об упрощении закупочных процедур для субъектов РФ, документ размещен в думской базе данных.

Как отметили в пресс-службе верхней палаты российского парламента , документом предусмотрены меры по повышению эффективности закупочной деятельности, сокращению сроков соответствующих процедур и снижению административной нагрузки.

Так, законопроектом предлагается повысить до конца 2027 года предельный размер начальной максимальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 миллионов рублей. Как отмечается в сообщении, это позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки.

Кроме того, документ также предусматривает увеличение лимита начальной максимальной цены контракта с предприятиями МСП с 20 до 30 миллионов рублей.