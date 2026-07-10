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В Госдуму внесли законопроект об упрощении закупок для субъектов России - РИА Новости, 10.07.2026
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19:14 10.07.2026 (обновлено: 19:58 10.07.2026)
В Госдуму внесли законопроект об упрощении закупок для субъектов России

Матвиенко и Володин внесли в Госдуму законопроект об упрощении закупок

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы и депутаты Госдумы внесли законопроект об упрощении закупочных процедур для субъектов РФ.
  • Законопроект предусматривает повышение предельного размера начальной максимальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 миллионов рублей до конца 2027 года.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сенаторы и депутаты Госдумы во главе со спикерами палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект об упрощении закупочных процедур для субъектов РФ, документ размещен в думской базе данных.
Как отметили в пресс-службе верхней палаты российского парламента, документом предусмотрены меры по повышению эффективности закупочной деятельности, сокращению сроков соответствующих процедур и снижению административной нагрузки.
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Так, законопроектом предлагается повысить до конца 2027 года предельный размер начальной максимальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 миллионов рублей. Как отмечается в сообщении, это позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки.
Кроме того, документ также предусматривает увеличение лимита начальной максимальной цены контракта с предприятиями МСП с 20 до 30 миллионов рублей.
Законопроектом предлагается ввести возможность замены предметов закупок на товары с аналогичными характеристиками, а также изменение страны происхождения продукции при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров.
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