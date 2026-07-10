Захарова высказалась об осквернении могил советских солдат в Нидерландах

Ранее директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. По его словам, полиция начала расследование инцидента. В фонде добавили, что акту вандализма подверглись около 150 надгробий.