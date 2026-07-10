Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что осквернение надгробий является следствием политики Нидерландов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Осквернение надгробий советских воинов в Нидерландах является прямым следствием политики страны, вскормившей неонацистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вы вскормили нацизм на Украине и неонацистов у себя в странах. Именно вы годами последовательно разрушали уважение к исторической памяти. И сегодняшнее осквернение воинских захоронений является прямым следствием этой политики", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. По его словам, полиция начала расследование инцидента. В фонде добавили, что акту вандализма подверглись около 150 надгробий.