Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Россия не забудет и не будет замалчивать осквернение надгробий советских воинов в Нидерландах.
- Она указала, что осквернение воинских захоронений — следствие политики Нидерландов, которая годами разрушала уважение к исторической памяти.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не забудет и не будет замалчивать осквернение надгробий советских воинов в Нидерландах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Именно вы годами последовательно разрушали уважение к исторической памяти. И сегодняшнее осквернение воинских захоронений является прямым следствием этой политики. Это ваша зона ответственности. Мы это очередное преступление не забудем и замолчать не позволим", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В пятницу директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. Полиция начала расследование инцидента. В фонде добавили, что акту вандализма подверглись около 150 надгробий. Посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что будет настаивать на наказании виновных.