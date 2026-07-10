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Захарова назвала вбросы о планах ввести выездные визы для россиян ахинеей - РИА Новости, 10.07.2026
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18:29 10.07.2026
Захарова назвала вбросы о планах ввести выездные визы для россиян ахинеей

Захарова назвала вбросы о планах ввести выездные визы для россиян полной ахинеей

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В СМИ появились сообщения о якобы подготовке МИД России проекта, предусматривающего введение выездных виз для россиян.
  • Мария Захарова назвала эти сообщения полной ахинеей.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала полной ахинеей появившиеся в СМИ вбросы о якобы проработке министерством выездных виз для россиян.
В пятницу в ряде СМИ появились сообщения о якобы подготовке министерством иностранных дел проекта, предусматривающего введение выездных виз для россиян.
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"Полная ахинея", - сказала Захарова, комментируя появившееся вбросы о "выездных визах".
Такие опровержения МИД России делает не впервые. Так, летом 2022 года министерство указывало, что расширять перечень оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более вводить специальные выездные визы не планируется.
Российское законодательство содержит исчерпывающий перечень случаев, когда может быть временно ограничено право на выезд из РФ. Например, это доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным или уклонение от исполнения решения суда.
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