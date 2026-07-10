Захарова назвала вбросы о планах ввести выездные визы для россиян ахинеей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В СМИ появились сообщения о якобы подготовке МИД России проекта, предусматривающего введение выездных виз для россиян.
- Мария Захарова назвала эти сообщения полной ахинеей.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала полной ахинеей появившиеся в СМИ вбросы о якобы проработке министерством выездных виз для россиян.
В пятницу в ряде СМИ появились сообщения о якобы подготовке министерством иностранных дел проекта, предусматривающего введение выездных виз для россиян.
"Полная ахинея", - сказала Захарова, комментируя появившееся вбросы о "выездных визах".
Такие опровержения МИД России делает не впервые. Так, летом 2022 года министерство указывало, что расширять перечень оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более вводить специальные выездные визы не планируется.
Российское законодательство содержит исчерпывающий перечень случаев, когда может быть временно ограничено право на выезд из РФ. Например, это доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным или уклонение от исполнения решения суда.