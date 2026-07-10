Захарова назвала вбросы о планах ввести выездные визы для россиян ахинеей

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала полной ахинеей появившиеся в СМИ вбросы о якобы проработке министерством выездных виз для россиян.

В пятницу в ряде СМИ появились сообщения о якобы подготовке министерством иностранных дел проекта, предусматривающего введение выездных виз для россиян.

Российское законодательство содержит исчерпывающий перечень случаев, когда может быть временно ограничено право на выезд из РФ. Например, это доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным или уклонение от исполнения решения суда.