Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британские власти усиливают антироссийскую истерию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- По мнению Захаровой, британские власти пытаются отбить у местных граждан и организаций желание взаимодействовать с Россией.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Британские власти усиливают антироссийскую истерию, пытаются отбить у местных желание взаимодействовать с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Цели британских властей очевидны: запугиванием отбить у местных граждан и организаций желание взаимодействовать с Россией, заставить молчать тех, кто может противопоставить правду попыткам британских элит лживо демонизировать нашу страну. Речь идет об усилении антироссийской истерии и попытке превратить некогда козырявшую своими "демократическими" традициями страну в централизованный, хотя и порядком обедневший, военный лагерь, бравирующий подготовкой к сценарию прямой военной конфронтации с Россией", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.