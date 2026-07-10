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Британские власти усиливают антироссийскую истерию, заявила Захарова - РИА Новости, 10.07.2026
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17:23 10.07.2026 (обновлено: 17:33 10.07.2026)
Британские власти усиливают антироссийскую истерию, заявила Захарова

Захарова: Британия пытается отбить у граждан желание взаимодействовать с Россией

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские власти усиливают антироссийскую истерию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • По мнению Захаровой, британские власти пытаются отбить у местных граждан и организаций желание взаимодействовать с Россией.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Британские власти усиливают антироссийскую истерию, пытаются отбить у местных желание взаимодействовать с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Цели британских властей очевидны: запугиванием отбить у местных граждан и организаций желание взаимодействовать с Россией, заставить молчать тех, кто может противопоставить правду попыткам британских элит лживо демонизировать нашу страну. Речь идет об усилении антироссийской истерии и попытке превратить некогда козырявшую своими "демократическими" традициями страну в централизованный, хотя и порядком обедневший, военный лагерь, бравирующий подготовкой к сценарию прямой военной конфронтации с Россией", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
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